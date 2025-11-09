Fastweb Mobile: 5G, roaming potenziato e zero vincoli

Fastweb rafforza la propria presenza nel mercato mobile con MobileStart, una delle offerte più complete della fascia sotto i dieci euro. Il piano, disponibile a 9,95€ al mese, offre 150GB di traffico dati anche in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS, il tutto senza vincoli di durata né costi nascosti.

La linea si appoggia alla rete Vodafone, considerata una delle più affidabili e performanti in Italia, con velocità fino a 2Gbps in download. Ciò significa che anche chi utilizza applicazioni ad alto consumo di banda, come streaming, gaming o videochiamate, può contare su prestazioni elevate in ogni situazione.

Fastweb, da sempre attenta alla trasparenza, sottolinea che l’offerta include 32GB di roaming in Europa, divisi tra i 17GB previsti dalla normativa UE e 15GB extra concessi gratuitamente. Il roaming è valido anche in Regno Unito, Svizzera e Ucraina, rendendo l’offerta particolarmente interessante per chi viaggia spesso.

Fastweb Mobile Start: eSIM, attivazione veloce e servizi extra

L’operatore conferma anche il supporto al WiFi-Calling, una funzione che consente di effettuare chiamate anche in assenza di segnale mobile, sfruttando la rete Wi-Fi disponibile. È una soluzione ideale per chi vive o lavora in zone con copertura instabile, poiché garantisce la possibilità di comunicare sempre e ovunque.

La nuova offerta Fastweb punta anche sulla praticità. Gli utenti possono scegliere se utilizzare una SIM fisica o attivare una eSIM, la versione digitale della scheda telefonica, sempre più diffusa tra gli smartphone di ultima generazione. L’attivazione è semplice e rapida grazie ai sistemi di riconoscimento tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica, che permettono di completare il processo online in pochi minuti.

Oltre alla promo principale, l’ operatore propone due pacchetti opzionali pensati per arricchire l’esperienza dell’utente. Il primo è FastwebUP Plus Mobile, disponibile a 3€ al mese, che garantisce vantaggi esclusivi come ingressi gratuiti nelle lounge aeroportuali, sconti nei cinema e promozioni su fitness e shopping. Il secondo è FastwebProtect, anch’esso a 3 euro mensili, che offre protezione contro truffe online, accesso a siti malevoli e perdita di dati, grazie alla collaborazione con Wallife.

Chi sottoscrive contemporaneamente Fastweb Casa Start e MobileStart può inoltre beneficiare di Giga illimitati sulla SIM mobile e di uno sconto sul piano di rete fissa, che passa da 27,95 a 23,95€ al mese.