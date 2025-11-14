Aurzen ZIP: proiettore tri-fold portatile e innovativo – Recensione

Aurzen ZIP è un proiettore portatile più unico che raro, capace di differenziarsi e distinguersi dalla massa di modelli che oggi possiamo trovare sul mercato, proponendo un design iconico, anche se capace di soddsfare solamente una nicchia di consumatori, quelli alla ricerca di un prodotto davvero piccolissimo, addirittura tri-fold. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Contenuto della confezione

La cura al dettaglio la ritroviamo, oltre che nel design del prodotto, anche nella confezione, sin dal primo momento offre davvero la sensazione di avere tra le mani un qualcosa di “premium”. Il contenuto della scatola è essenziale, perfetto per essere utilizzato senza richiedere accessori aggiuntivi, con la presenza, oltre al proiettore, anche di un cavo di ricarica USB-C (per il collegamento alla presa a muro) e il manuale di istruzioni.

Un accessorio essenziale, ma da acquistare a parte, è una comoda custodia in tessuto (rigida) che facilita il trasporto del dispositivo, proteggendolo da urti e graffi di vario genere. L’imbottitura è di quelle importanti, forte segnale che comunque Aurzen ZIP è davvero stato pensato per essere utilizzato in mobilità. Volendo altri accessori potete scegliere di acquistare il MagPlay Dual-Sided Mount, un comodissimo supporto con doppia modalità di fissaggio (da una parte un attacco magnetico, dall’altro la ventosa), il CastPlay Wireless HDMI Dongle (ricevitore HDMI wireless che permette di inviare da remoto i contenuti, anche da piattaforme che bloccano il casting via wi-fi), e il PowerPlay Magnetic Charging Stand (base magnetica che assolve alla duplice funzione di stand e di caricabatterie).

Design e Estetica

Aurzen ZIP si distingue proprio per un design che potremmo davvero definire iconico e quasi unico, gode di questo form factor tri-fold davvero piacevole alla vista, che lo porta a potersi richiudere su sé stesso, riducendo al minimo l’ingombro (tanto da poter stare tranquillamente nel palmo di una mano). Oltre alla facilità di trasporto, il suo essere tri-fold lo rende estremamente versatile, poiché la struttura a Z permette di raggiungere varie angolazioni, orientando il più possibile l’obiettivo.

I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono molto buoni, perfettamente in linea con la fascia di prezzo di posizionamento, le parti che si “snodano” sono realizzate in alluminio anodizzato, il touch&feel è davvero eccellente, grazie anche a cerniere stabili e resistenti. I cedimenti non sono all’ordine del giorno, anche bloccandosi sulle varie angolazioni che si possono raggiungere, non abbiamo mai notato tremolii o difficoltà di alcun tipo. Il metallo è assolutamente resistente, si vede e si sente.

La sua natura però non è ben congeniata con la comodità di installarlo su un cavalletto, data l’assenza dell’attacco nella parte inferiore. Escludendo questo piccolo dettaglio, avere tra le mani un proiettore di soli 84 x 78 x 26 mm, e peso di 280 grammi, è un plus non da sottovalutare. Il sistema di controllo fa affidamento sui tasti touch integrati nella parte superiore, relativamente piccoli ma facilmente raggiungibili, anche se consigliamo di scaricare l’applicazione ufficiale sullo smartphone, permette di controllarlo allo stesso modo, senza alcuna difficoltà.

Hardware e Specifiche

Aurzen ZIP è un poriettore DLP con sorgente luminosa LED, che parte da una risoluzione nativa in 1280 x 720 pixel (HD), raggiungendo una luminosità massima di 100 ANSI lumen e rapporto di contrasto 300:1. Chiaramente tutto il suo design porta limitazioni nelle componenti che si possono installare al suo interno, difatti la risoluzione e la qualità della riproduzione è sufficiente, senza riuscire a distinguersi o farci esclamare “wow” durante la visione; discorso simile per la massima luminosità raggiungibile, appena sufficiente per l’utilizzo in ambienti interni (e al buio).

Da non trascurare la presenza di un sensore ToF nella parte anteriore, con possibilità di messa a fuoco e correzione keystone completamente automatiche (e funzionano molto bene), una piccola chicca in un dispositivo che sotto questo punto di vista continua a stupire piacevolmente. La connessione ad internet avviene tramite WiFi dual-band, mentre da notare la presenza di bluetooth 5.4 (per trasformare il proiettore in un altoparlante senza fili) e della porta USB-C per il collegamento alla presa a muro.

Proprio la batteria è un altro aspetto da considerare, in quanto Aurzen ZIP viene pensato per essere utilizzato in mobilità, e come tale integra un componente da 5000mAh, con circa 90 minuti di autonomia dichiarata. Bisogna ammetterlo, non sono tantissimi, però nel caso si può pensare di collegarlo semplicemente a un powerbank o altri dispositivi, per farlo funzionare correttamente (il consumo energetico è davvero ridotto). Il comparto audio fa affidamento su una coppia di speaker da 1W l’uno, potenza ridotta ai minimi termini, da utilizzare solo in rari casi, in tutti gli altri si consiglia l’utilizzo di casse bluetooth.

Sistema operativo e funzionalità

Aurzen ZIP è un prodotto che potremmo quasi definire plug&play, proprio perché l’installazione iniziale richiede pochissimi minuti, senza richiedere particolari conoscenze tecniche o altro. Una piacevole conferma delle sensazioni iniziali, che però nasconde un piccolo problema: non ha la possibilità di installare applicazioni di streaming al suo interno, di conseguenza l’unico modo sarà quello di effettuare il mirroring da un altro device.

Il pairing anche in questo caso è decisamente rapido, con i vari smartphone e tablet pronti a vederlo come un device su cui effettuare il mirroring dei contenuti (per questo motivo il proiettore non deve necessariamente essere collegato alla rete WiFi). Il problema sta nella limitazione, da parte dei principali servizi di streaming, sul vero e proprio mirroring (legati al DRM). Per questo motivo consigliamo caldamente l’acquisto del dongle CastPlay HDMI di cui vi parlavamo all’inizio dell’articolo.

Conclusioni e Prezzo

In conclusione Aurzen ZIP è un proiettore sicuramente unico nel proprio genere, un dispositivo dotato di un design che gli permette di distinguersi dalla massa, realizzato con materiali di qualità assoluta e duraturi nel tempo. Un prodotto che consigliamo a tutti coloro che sono alla ricerca di un device tramite il quale andare a proiettare i contenuti, senza troppe pretese in termini di qualità di riproduzione video e audio. I suoi limiti sono direttamente proporzionali (e causati) dalle sue ridotte dimensioni (che portano quindi all’impossibilità di installare una batteria capiente o di adottare un sistema di ventilazione non rumoroso), e dall’assenza delle applicazioni di streaming dedicate, che portano l’utente a dover acquistare anche l’accessorio per poterne godere senza troppi pensieri.

Il prodotto recensito può essere acquistato su Amazon al prezzo di listino di 499,99 euro, una cifra più che bilanciata se consideriamo la grande innovazione nel design e l’unicità nel suo essere tri-fold e estremamente portabile.