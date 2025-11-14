Honda: in preparazione un nuovo motore V6 ibrido

Il mercato delle automobili completamente elettriche, come probabilmente saprete non sta offrendo i risultati che molte aziende automobilistiche si aspettavano, quest’ultimo infatti non sta decollando e anzi il mercato sta ristagnando in favore di altre soluzioni tra le quali spiccano i motori ibridi, questi ultimi infatti stanno conquistando davvero tantissimi consumatori al punto che le aziende stanno adottando strategie conservative in favore proprio delle motorizzazioni ibride, tra queste spunta per l’appunto Honda che ha fatto sapere durante il suo Honda Automotive Technology Workshop, di star lavorando ad un nuovo motore V6 ibrido che verrà dedicato al mercato statunitense insieme ad un nuovo SUV di grandi dimensioni pensato sempre per gli USA.

Il motore

Honda ha studiato questo motore V6 partendo completamente da zero e lo ha strutturato in modo da rispettare al 100% le nuove e severissime normative ecologiche, quest’ultimo ovviamente si compone di un’unità termica abbinata ad un’unità elettrica e può essere abbinato fino ad un massimo di ulteriori due unità elettriche, per un totale di tre che probabilmente verranno impiegate nei modelli attrazioni integrale, tutto ciò è stato finemente studiato per cercare di ridurre al massimo i costi di produzione abbattendo così anche il prezzo finale per l’utente.

Tutti questi miglioramenti tecnologici si tradurranno in un miglioramento in termini di efficienza nei consumi pari al 30% ma allo stesso tempo un miglioramento di prestazioni del 10% rispetto ai motori ibridi V6 attuali non elettrificati, l’azienda vuole infatti tenere sì a bada le emissioni, ma allo stesso tempo garantire che le auto siano divertenti da guidare, questo motore dovrebbe arrivare su un SUV di grandi dimensioni a partire dal 2027 che sarà l’anno di esordio per poi assistere ad una messa in commercio continua, come se non bastasse non sarà l’unico dal momento che Honda ha dichiarato di essere al lavoro su una piattaforma dedicata anche alle auto di medie dimensioni per garantire i medesimi miglioramenti adeguati, ovviamente alle linee coinvolte.