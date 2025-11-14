All’Hefei Institutes of Physical Science è stato sviluppato un sistema robotico che rappresenta uno dei passi avanti più impressionanti nella robotica applicata al settore energetico. Si tratta di una macchina capace di operare all’interno dei reattori con una precisione quasi chirurgica, mantenendo un margine d’errore inferiore a 0,1 millimetri. Un livello di accuratezza che fino a poco tempo fa sembrava irraggiungibile per un sistema completamente autonomo, soprattutto in contesti dove la presenza umana è impossibile e ogni imperfezione può tradursi in un rischio enorme.
Braccia robotiche con AI per la manutenzione dei reattori a fusione
Un sistema robotico avanzato, guidato dall'AI, opera nei reattori con una precisione sorprendente e margini d'errore minimi.
