Avatar: Fuoco e cenere, preparatevi ad una durata da record

L’appuntamento al cinema con Avatar: Fuoco e cenere è fissato per il 17 dicembre 2025. La terza pellicola del franchise creato da James Cameron ci permetterà di tornare nuovamente su Pandora e vivere un’avventura che si preannuncia senza precedenti.

La trama ufficiale si concentra nuovamente su Jake Sully (Sam Worthington) e sulla sua famiglia, impegnata a difendere il pianeta dall’invasione della RDA. Aiutato da Neytiri (Zoe Saldaña) e da vari clan Na’vi con cui il Marines è entrato in contatto, i protagonisti dovranno fronteggiare una minaccia diversa ed insolita.

Ai soldati della RDA si unirà anche il Clan della Cenere, un gruppo di Na’vi che non crede più in Eywa, la divinità del Pianeta. L’obiettivo comune dell’esercito terrestre e dei nativi di Pandora sarà quello di portare caos e distruzione. Starà all’alleanza capeggiata da Jake Sully contrastare la minaccia e riportare la pace.

James Cameron sembra intenzionato a rendere Avatar: Fuoco e cenere la pellicola più lunga del franchise con una durata da record

Considerando la mole di contenuti che James Cameron vuole mostrare sul grande schermo, non sorprende scoprire che la durata di Avatar: Fuoco e cenere sarà senza precedenti per la saga. Alcune fonti riportano una lunghezza complessiva della pellicola che arriverà a toccare le 3 ore e 15 minuti.

La durata potrebbe spaventare alcuni spettatori in quanto Il minutaggio supererà quello di Avatar: La via dell’acqua. Tuttavia, la precedente pellicola del franchise fermava il conteggio a 3 ore e 12 minuti, quindi appena tre minuti meno del nuovo capitolo. Se si considera che il film che ha dato il via alla saga aveva una durata di 2 ore e 42 minuti, possiamo vedere come Cameron abbia tantissimo materiale a sua disposizione.

Il cast della pellicola sarà ricco con molti attori che riprenderanno i rispettivi ruoli delle pellicole precedenti. Oltre a Sam Worthington e Zoe Saldaña potremo ammirare sul grande schermo anche Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Kate Winslet e molti altri ancora.