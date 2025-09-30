Avatar: Fuoco e Cenere, il nuovo trailer ci mostra immagini inedite

Il regista James Cameron vuole riportarci su Pandora per esplorare aree mai viste prima del Pianeta ma non solo. Il nuovo trailer di Avatar: Fuoco e Cenere mostra sequenze inedite ma, soprattutto, apre a interrogativi che potrebbero cambiare per sempre il destino dei Na’vi.

Oltre a dare particolare enfasi all’imminente guerra tra le tribù di Pandora, un particolare ha lasciato tutti stupiti. In alcune sequenze è possibile intravedere Spider, figlio del Colonnello Miles Quaritch, muoversi senza maschera tra gli alberi della foresta.

Sin dal primo capitolo di Avatar sappiamo che l’aria di Pandora è irrespirabile per gli umani e ne causa rapidamente la morta. Tuttavia, Spider sembra aver superato questo problema, ma non sappiamo come abbia fatto. Molto probabilmente, il ragazzo è stato scelto da pianeta stesso come è possibile vedere in altre immagini dove dei filamenti luminosi lo avvolgono.

Con il prossimo Avatar: Fuoco e Cenere la saga creata da James Cameron potrebbe evolversi e cambiare per sempre

Inoltre, in seguito a questo cambiamento, il giovante umano può connettersi neuralmente alle creature di Pandora attraverso la treccia, esattamente come possono fare i Na’vi. Si tratta di un tema importantissimo per la saga che certamente porterà a nuovi interrogativi e sviluppi.

Possiamo immaginare che questo step evolutivo compiuto da Spider diventerà un tema centrale di Avatar: Fuoco e Cenere. La RDA e il suo esercito saranno sempre più motivati a muovere guerra ai Na’vi per conquistare il pianeta in quanto il ragazzo è la dimostrazione che la vita umana è effettivamente possibile su Pandora.

Il nuovo trailer di Avatar: Fuoco e Cenere solleva molti interrogativi e invita i fan della saga a correre al cinema il prossimo 17 Dicembre. Per tutti coloro i quali volessero tornare ad esplorare Pandora, a partire dal 2 ottobre per un periodo limitato di tempo, Avatar: La Via dell’Acqua tornerà al cinema.