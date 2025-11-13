Xiaomi 17 Ultra: i dettagli emersi con il debutto che si avvicina

Il settore degli smartphone di fascia alta si prepara a un nuovo capitolo. Ciò attraverso l’arrivo imminente di un dispositivo atteso dagli appassionati di tecnologia. La serie Xiaomi 17 è stata lanciata in Cina a fine settembre. Quest’ultima ha ottenuto un riscontro immediato sul mercato. Oltre un milione di unità vendute in cinque giorni testimoniano il grande gradimento del pubblico. Tra i modelli già disponibili (17, 17 Pro e 17 Pro Max) manca, però, la variante 17 Ultra. La quale è destinata a completare la gamma. A tal proposito, segnali concreti del suo debutto emergono dalle recenti certificazioni 3C. Quest’ultime hanno incluso due varianti, identificate dai codici 2512BPNDAC e 25128PNA1C.

Xiaomi 17 Ultra: ecco i dettagli sui nuovi smartphone

A differenziare i due modelli è la connettività satellitare. Il secondo dispositivo, infatti, offre tale funzionalità. Mentre è assente nella versione base. Le certificazioni confermano anche un aggiornamento importante per la ricarica. Il nuovo flagship supporterà una velocità cablata di 100W. Superiore ai 90W del predecessore Xiaomi 15 Ultra.

Le innovazioni principali riguardano il comparto fotografico. La fotocamera principale sarà da 50 MP e includerà uno zoom in-sensor migliorato. Mentre un teleobiettivo macro da 200 MP arricchirà le possibilità di scatto ravvicinato. Il dispositivo monterà un totale di quattro fotocamere posteriori, comprendente anche un sensore ultrawide, per offrire una gamma completa di strumenti fotografici.

Sotto la scocca, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 dovrebbe garantire prestazioni elevate e efficienza energetica. Tale scenario suggerisce come Xiaomi punta a rafforzare la propria reputazione nel segmento premium. L’attesa per lo Xiaomi 17 Ultra riflette una tendenza più ampia nel mercato globale. Quanto emerso sottolinea come le aziende stanno spingendo i confini della tecnologia mobile. Ciò trasforma ogni nuovo modello in un indicatore delle evoluzioni future del settore. In tale scenario, lo Xiaomi 17 Ultra non è soltanto un aggiornamento hardware, ma un simbolo della crescente competizione e dell’innovazione che caratterizzeranno il panorama degli smartphone nei prossimi anni.