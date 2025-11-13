WindTre, online arriva la nuova WindTre GO 200 L 5G Digital

L’operatore telefonico italiano WindTre ha da poco reso disponibile sul proprio sito web una nuova offerta di rete mobile per contrastare i suoi rivali. Si tratta dell’offerta nota con il nome di WindTre GO 200 L 5G. Quest’ultima, in particolare, sarà disponibile all’attivazione per i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali Fastweb, Lyca Mobile e altri operatori virtuali. Vediamo qui di seguito cosa include.

WindTre, arriva ufficialmente online la nuova offerta contro i rivali

WindTre GO 200 L 5G è la nuova offerta di rete mobile del noto operatore telefonico ed è stata resa disponibile sul sito ufficiale dell’operatore. Come già accennato in apertura, si tratta di una super offerta, rivolta principalmente ai nuovi clienti che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero da Fastweb, Lyca Mobile e altri operatori virtuali. Tutti gli operatori di provenienza sono i seguenti:

Lyca Mobile, CMLink, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, Fastweb, PLINK, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, WithU, Elimobile, NTmobile, Plintron, Massima Energia, Segnoverde, Dimensione Mobile.

Con l’offerta WindTre GO 200 L 5G, in particolare, gli utenti avranno a disposizione un bundle comprendente fino a ben 200 GB di traffico dati. Questi si potranno utilizzare per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione alla massima velocità messa a disposizione dall’operatore WindTre. Oltre a questo, l’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms, da inviare sempre verso tutti i numeri. Per avere tutto questo, gli utenti dovranno sostenere ogni mese una spesa pari a soli 8,99 euro al mese.

Ricordiamo che, per chi proviene da Iliad, CoopVoce e PosteMobile, l’operatore ha reso disponibile anche un’altra offerta, ovvero quella denominata WindTre GO 200 XS 5G Digital.