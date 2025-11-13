Oscal lancia sconti incredibili su AliExpress fino al 19 novembre

Oscal, leader nel settore della tecnologia e dei dispositivi rugged, ha recentemente lanciato una interessante promozione su AliExpress, aderendo alla campagna legata ai Singles’ Day, attiva fino al 19 novembre, con sconto fino al 44% su smartphone, telefoni rugged e powerbank. Ma quali sono i migliori prodotti in promozione? scopriamoli assieme.

Oscal TANK 1

Oscal TANK 1 è un telefono AI 5G a doppio schermo per avventure e sopravvivenza, elimina ogni vostra preoccupazione, è il primo telefono 5G dotato di una potente batteria da 20.000 mAh (supporta la ricarica rapida da 55W) che dura fino a 45 giorni, impreziosita dalla presenza di un innovativo design a doppio schermo (con display secondario da 2,01 pollici). Rugged e con certificazione IP68, IP69K (oltre ad aver superato gli standard militari), il dispositivo è pronto a qualsiasi sfida.

Il pannello principale è da 6,78 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+ (e protezione contro l’emissione di luci blu), raggiungendo una risoluzione 2.4K. La torcia a doppio raggio, e la modalità SOS, vi aiuteranno invece in situazioni estreme.

Il prodotto può essere acquistato al prezzo scontato su AliExpress di 273,77€ (versione 12/256GB) e 294,01€ (versione 16/512GB) con il codice D11IT40.

Oscal SPIDER 10

Il primo tablet rugged con intelligenza artificiale di OSCAL, dotato di luce da campeggio da 1100 lumen più luminosa del settore. La batteria ha una durata di 93 giorni, è dotato di una fotocamera da 20 megapixel con visione notturna super nitida, un display da 11 pollici (risoluzione FullHD+) e due altoparlanti stereo Smart-K. Progettato per essere il vostro compagno più potente per l’esplorazione all’aperto, include una penna e un cinturino da polso in omaggio.

Può essere acquistato in questi giorni su AliExpress, al prezzo promozionale di 227,62 euro con il codice D11IT20.

Oscal TIGER 8

E’ il primo smartphone 5G con intelligenza artificiale, alimentato dal processore octa-core Unisoc T8100 (con velocità di clock fino a 2,2GHz), offre prestazioni multitasking fluide ed efficienti. Il display è un IPS LCD con risoluzione HD+ da 6,88 pollici di diagonale e refresh rate che può raggiungere al massimo i 120Hz, garantendo un’esperienza visiva fluida e vivida, per ogni contenuto.

Il suo prezzo finale di vendita, in promozione, è di 112,37 euro su AliExpress a questo link, con il codice D11IT12.