WhatsApp: i canali finiscono sotto la lente di ingrandimento del DSA

Introdotti ormai parecchio tempo fa i canali all’interno di WhatsApp hanno riscosso un discreto successo dal momento che hanno consentito ad alcuni utenti di avviare un vero e proprio podcast testuale all’interno del quale pubblicare qualsiasi tipo di contenuto, ovviamente entro i limiti della legalità, per poter mantenere sempre aggiornate le community che seguono determinati argomenti, di conseguenza abbiamo assistito alla nascita di numerosi canali, di informazione, di cultura, legati a società calcistiche e tanto altro, questi ultimi a quanto pare però molto presto finiranno all’interno di un limbo di controlli decisamente più restrittivi rispetto a prima.

L’Unione Europea vuole tenere tutto sott’occhio

Nello specifico, molto presto, WhatsApp finirà all’interno della categoria Very Large Online Platform dettaglio che sottoporrà l’applicazione ad un più attento controllo come regolamentato dal Digital Services Act, il quale è entrato in vigore nel lontano 2023 e che impone delle norme decisamente più restrittive, attenzione però dal momento che le chat private resteranno ovviamente escluse da questi controlli per motivi di privacy e questi ultimi resteranno circoscritti ai canali, l’Unione Europea vuole una maggiore trasparenza e moderazione all’interno di questi ultimi.

Si tratta di una manovra che aveva riguardato già le altre piattaforme di Meta come Instagram e Facebook ed ora viene semplicemente estesa a WhatsApp dal momento che la commissione europea preferisce massimizzare la sicurezza all’interno di questi piccoli podcast che al momento godono di una scarsa moderazione, si tratta tra l’altro di una decisione che la commissione aveva preso già da diverso tempo e che molto presto verrà notificata in forma ufficiale alla società che al momento però non ha voluto esprimersi, tra l’altro è anche molto attesa la risposta di Donald Trump che già in passato aveva criticato le politiche un po’ troppo restrittive della comunità europea per quanto riguarda la gestione di queste piattaforme e in generale, la tutela degli utenti.