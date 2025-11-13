Amazon, OFFERTA da non perdere: smart TV LG al prezzo più basso

Occasione da non perdere assolutamente di vista su Amazon, arriva lo sconto migliore delle ultime settimane, con la possibilità di acquistare una smart TV LG pagandola comunque molto meno del listino iniziale. Si tratta della LG NanoCell AI NANO80, un televisore dalle dimensioni estremamente elevate, essendo da ben 75 pollici di diagonale, con possibilità di raggiungere una risoluzione di riproduzione in 4K.

Alla base trova posto comunque un processore alpha7 di ottava generazione, SoC eccellente che offre una reattività senza pari e la possibilità di accedere a prestazioni nettamente migliorate rispetto al passato. Il sistema operativo è ovviamente webOS, uno dei migliori tra quelli attualmente in circolazione, essendo davvero ricco di funzioni e funzionalità, facilmente accessibili da chiunque, anche dagli utenti più inesperti.

Le tecnologie presenti al suo interno sono davvero molteplici, sono capaci di estendersi nettamente anche verso il segmento legato al gaming di ultima generazione, grazie al supporto al VRR in 4K a 60Hz. Lo chassis è realizzato interamente in plastica, design abbastanza classico, caratterizzato da uno spessore comunque molto ridotto e da due piedi di appoggio distinti posti ai lati della parte bassa del dispositivo.

Correte sul canale Telegram @codiciscontotech per le offerte Amazon e per tanti codici sconto gratis in esclusiva direttamente sul vostro smartphone.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Smart TV LG: il prezzo Amazon è il più basso

Risparmiare con Amazon è decisamente semplice, anche ad esempio sull’acquisto di una smart TV LG di ultima generazione, che porta con sé un prezzo finale di vendita tutt’altro che elevato: si parte da un valore iniziale di listino di 899 euro, per arrivare oggi a dover sostenere un investimento finale di 619 euro. Acquistatela subito collegandovi qui.

Non esistono varie colorazioni tra cui è necessario scegliere, i modelli che trovate elencati su Amazon sono perlopiù legati a generazioni precedenti rispetto alla corrente attualmente in promozione.