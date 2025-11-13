WhatsApp testa nuovi strumenti per liberare spazio e gestire le chat in modo più preciso

WhatsApp continua a ottimizzare la gestione dello spazio di archiviazione con un aggiornamento che semplifica la pulizia dei dati all’interno dell’app. Come riportato da WABetaInfo, nella versione beta 2.25.34.5 per Android, disponibile sul Google Play Store, la piattaforma di messaggistica ha iniziato a testare un sistema di pulizia avanzatoche permette di selezionare con precisione i contenuti da eliminare, migliorando notevolmente il controllo sulle chat.

Finora, scegliendo “Svuota chat” dal menu principale, appariva solo un messaggio di conferma per rimuovere i messaggi e i file multimediali salvati nella galleria. Con la nuova interfaccia, invece, compare un pannello a comparsa nella parte inferiore dello schermo che consente di decidere nel dettaglio cosa cancellare: messaggi, immagini, video, GIF, adesivi, documenti o note vocali. È inoltre possibile includere o escludere i messaggi contrassegnati con la stella, funzione utile per non perdere contenuti importanti.

Più controllo e interfaccia unificata tra Android e iOS

Prima di completare la pulizia, WhatsApp mostra anche quanto spazio verrà liberato, così da offrire all’utente una visione chiara dell’impatto sulla memoria del dispositivo. Questo approccio più mirato consente di eliminare solo ciò che serve, mantenendo intatti i dati rilevanti e migliorando le prestazioni complessive dell’app.

L’opzione “Svuota chat” è stata inoltre integrata in fondo alla schermata delle informazioni di ogni conversazione, rendendo l’accesso più rapido senza passare dai menu principali. Una scelta che uniforma l’esperienza tra Android e iOS, dove la stessa funzione è già disponibile da tempo.

Un’ulteriore novità è l’introduzione del collegamento diretto “Gestisci spazio” all’interno delle info chat, da cui è possibile visualizzare i file condivisi ordinati per dimensione e cancellare rapidamente quelli più pesanti. In questo modo, WhatsApp semplifica la gestione della memoria e riduce la necessità di aprire le impostazioni generali di archiviazione.

Un passo avanti nella gestione della memoria

Questo aggiornamento conferma l’impegno di WhatsApp nel migliorare la pulizia dei dati locali, una funzione sempre più importante con la crescita delle chat di gruppo e dei contenuti multimediali condivisi. La novità è attualmente in fase di test, ma il rilascio stabile potrebbe avvenire nelle prossime settimane, portando una gestione dello spazio più flessibile e intelligente a tutti gli utenti.