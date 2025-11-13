Su Apple One arriva il nuovo logo multicolore

Dopo il recente aggiornamento grafico di Apple TV, anche Apple One si rifà il look. Il servizio in abbonamento che riunisce i principali servizi digitali dell’azienda di Cupertino, tra cui Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud e Apple Fitness+, ha infatti un nuovo logo. Che è visibile al momento solo in fondo alla pagina americana di Apple TV. Si tratta di un cambiamento discreto ma significativo. La storica mela morsicata appare ora formata da sei strati di colori differenti. Un chiaro richiamo quindi ai vari servizi inclusi nel pacchetto Premium statunitense, che ne conta appunto sei.
La nuova grafica non è ancora stata diffusa in tutte le sezioni del sito e, curiosamente, la pagina ufficiale di Apple One continua a mostrare il vecchio logo. Tuttavia, il restyling sembra anticipare un più ampio aggiornamento dell’identità visiva dell’intero ecosistema di servizi digitali. In Italia, dove l’offerta prevede cinque servizi (manca Apple News+), resta da capire se la versione del logo adotterà cinque bande colorate o manterrà la struttura originale americana.
Un abbonamento unico per l’universo Apple One
Lanciato nel 2020, Apple One rappresenta la risposta di Cupertino al crescente bisogno di semplificazione negli abbonamenti digitali. Con un’unica sottoscrizione mensile, gli utenti possono accedere a più piattaforme, risparmiando quindi rispetto ai singoli servizi. In Italia, il piano Individuale parte da 19,95 euro al mese e include 50 GB di spazio su iCloud, Apple Music, Apple TV+ e Apple Arcade. Il piano Famiglia, a 25,95 euro, estende l’uso fino a cinque persone e aumenta la memoria cloud a 200 GB. Il piano Premium, invece, costa 34,95 euro e offre 2 TB di archiviazione insieme all’accesso ad Apple Fitness+.
Il nuovo logo, colorato e stratificato, sembra voler rappresentare proprio questa integrazione di esperienze diverse in un’unica soluzione. Tra l’altro molto armoniosa. Un segnale, forse, che Apple si prepara a dare nuova centralità ai propri servizi, anche attraverso un’identità visiva più riconoscibile e coerente con la sua strategia di espansione a livello mondiale.