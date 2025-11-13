Soundcore Boom 2 Plus: un grande altoparlante dal suono incredibile – Recensione

Soundcore, azienda nell’orbita di Anker Innovations, da diversi anni ormai lancia sul mercato prodotti audio di alta qualità, capaci di garantire una resa ben superiore al normale. Tra i tanti device messi a disposizione dei consumatori possiamo trovare Soundcore Boom 2 Plus, un grande altoparlante che raggiunge picchi importanti nella potenza, ma anche nella qualità e nel dettaglio audio. Scopriamolo assieme con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

La variante Plus, da noi testata, rappresenta un importante passo in avanti nel design rispetto alla standard, il form factor risulta essere più snello con linee leggermente arrotondate. La stessa griglia frontale offre una piacevole sensazione di premium, sia al tatto che alla vista. Per quanto riguarda il resto non notiamo paricolari differenze, sui lati sono presenti le solite ottime lucid LED, irrobustite e migliorate in termini di potenza e qualità (oltre che capaci di sincronizzarsi con i bassi per una esperienza a 360 gradi).

Il prodotto è abbastanza ingombrante, difatti raggiunge un peso di 3,8kg (più del doppio rispetto alla versione standard), e 44,20 x 15,09 x 22,81 centimetri circa. Le dimensioni elevate rendono difficile il posizionamento dello stesso altoparlante ad esempio in una borsetta, fermo restando che la presenza di una comoda e resistente maniglia sulla parte superiore, facilita di molto la presa per lo spostamento. Essendo pensato per l’utilizzo in mobilità, Soundcore Boom 2 Plus offre certificazione IPX7, quindi resistente all’immersione fino a un metro di profondità per 30 minuti, ma senza riferimenti alla protezione contro polvere (e questo lascia qualche dubbio sull’utilizzo ad esempio in spiaggia).

Il sistema di controllo si concentra interamente nella parte superiore, dove possiamo trovare una serie di pulsanti fisici perfetti per la regolazione delle impostazioni, il pairing con i vari device, e non solo. Il feedback aptico è molto buono, essendo fisici offrono una buona pressione e touch&feel potenziato proprio dalla possibilità di “sentire” il clic durante la pressione. Nella parte posteriore, invece, si trova l’unico connettore fisico (protetto da un comodo sportellino), trattasi della porta USB-C dedicata alla ricarica (presente in confezione il cavo dedicato USB-C to USB-A), con l’aggiunta di un comodo aux-in (per l’input fisico di tracce musicali da riprodurre). I materiali utilizzati per la sua realizzazione, prevalentemente plastici, risultano essere di ottima qualità generale, sono resistenti e affidabili.

Hardware e Specifiche

Soundcore Boom 2 Plus è un altoparlante bluetooth che nasce con il chiaro intento di enfatizzare il più possibile i bassi, è difatti presente la funzione BassUP 2.0 (attivabile tramite il pulsante fisico dedicato nella parte superiore). Attivandola si ottiene una resa audio nettamente sbilanciata verso le frequenze più basse, tali da far tremare letteralmente la superficie di appoggio; discorso diverso quando invece non è attiva, in quel caso l’audio è molto più bilanciato, in linea con i dispositivi appartenenti alla stessa fascia di prezzo.

Uno degli aspetti più interessanti è sicuramente la sua capacità di raggiungere un volume di riproduzione davvero elevatissimo, questo è possibile data la sua potenza complessiva di 140W: suddivisa rispettivamente in due woofer da 50W (per un totale di 100W) e due tweeter da 20W (per un totale di 20W, che si occupano delle alte freuqenze). La combinazione di tutte le componenti, con l’opzione per il miglioramento dei bassi, lo rendono il compagno ideale per feste o per attività all’aria aperta, riuscendo perfettamente a coprire ogni rumore ambientale che potrebbe effettivamente essere presente.

La fedeltà sonora non sarà precisissima, non è quindi un prodotto prettamente consigliato agli audiofili, ma pensandolo come creato appositamente per eccellere nelle frequenze basse, con perdite di dettaglio nei medio-alti (ma senza risultare mai metallico), e un utilizzo soprattutto all’aria aperta, possiamo considerarlo perfettamente a fuoco.

La connessione avviene tramite bluetooth 5.3, con supporto al multi-speaker, sfruttando il PartyCast 2.0 gli utenti possono creare un sistema audio più complesso sul quale andare a riprodurre esattamente la stessa musica. Al suo interno è possibile trovare una batteria sufficintemente capiente, la cui autonomia si aggira attorno alle 20 ore di utilizzo continuativo.

Applicazione ufficiale

E’ con l’applicazione ufficiale, disponibile sia per iOS che per Android, che si sbloccano possibilità di personalizzazione. Sicuramente la più interessante riguarda la regolazione dell’equalizzatore a nove bande, così da cucire esattamente la riproduzione sonora in base alle proprie esigenze e necessità, scegliendo anche tra varie preimpostazioni: Signature, Voice, Treble Boost, Balanced e BassUp. In aggiunta gli utenti possono modificare da remoto l’illuminazione del dispositivo, scegliendo tra sei effetti disponibili: Bounce, Cyclone, Scan, Lighting, Flame e Flash. Nel caso in cui questi non fossero sufficienti, è anche possibile personalizzarli ulteriormente, scegliendoli da una ruota cromatica; il posizionamento delle luci sui radiatori passivi le fa vibrare intensamente durante la riproduzione di brani particolarmente intensi, nella creazione di un effetto visivo piacevole e coinvolgente.

Le interfacce sono semplici, chiare e alla portata di tutti, i menù sono perfettamente integrati in un design ben studiato dagli sviluppatori che rende l’uso quotidiano estremamente più comprensibile di tanti altri prodotti in commercio.

Conclusioni e Prezzo

In conclusione Soundcore Boom 2 Plus risulta essere sicuramente un altoparlante studiato alla perfezione per una determinata porzione di utenti, interessati ad ascoltare la musica mentre sono in piscina, in campeggio o durante attività all’aria aperta. I suoi punti di forza partono dall’elevata potenza di 140W, impreziosita dalla funzione BassUp, che aiuta a enfatizzare le basse frequenze, passando anche per un’estetica curata e riconoscibile, oltre ad una buonissima autonomia generale. Tutta questa potenza porta a una qualità audio non eccelsa, ma è anche chiaro che per gli audiofili esistono altre tipologie di prodotti più precise, l’altro aspetto negativo riguarda l’assenza di una certificazione riguardante la protezione dalla polvere.

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato nel corso della nostra recensione può essere acquistato direttamente su Amazon con un prezzo di listino di 199,99 euro. Una cifra comunque più che bilanciata per la qualità del dispositivo stesso, che riesce a combinare potenza e portabilità (non trascurabile la presenza in confezione di una comoda tracolla da collegare superiormente), per alzare notevolmente il livello di divertimento.