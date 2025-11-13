Ad
Stream Ring, l’anello AI che trascrive i sussurri e parla con la tua voce

Nuovo Stream Ring: design elegante e intelligenza artificiale integrata

scritto da Ilenia Violante 2 Minuti lettura
Ring

Dalla startup Sandbar arriva un dispositivo che porta l’intelligenza artificiale letteralmente al dito. Si tratta di Stream Ring, un anello smart capace di registrare appunti vocali con un semplice sussurro e trasformarli automaticamente in testo. L’azienda è stata fondata da ex ingegneri di CTRL Labs, la società di interfacce neurali poi acquisita da Meta, e punta a rivoluzionare il concetto di “personal assistant”.

Il nuovo anello AI è pensato per catturare pensieri, idee e promemoria in modo naturale. Basta premere il piccolo pulsante ovale integrato per attivare il microfono, che registra la voce e invia la traccia all’app companion, inizialmente disponibile per iOS. Qui, l’intelligenza artificiale elabora la trascrizione e la archivia come nota testuale. Sandbar assicura che il microfono non resta sempre in ascolto e che ogni dato è protetto da cifratura end-to-end.

Stream Ring: Inner Voice, l’assistente che usa la tua voce

Disponibile in due versioni, argento e oro, Stream Ring unisce design minimalista e funzionalità avanzate. La struttura esterna è in alluminio, l’interno in resina nera, e il dispositivo offre una certa resistenza all’acqua. Può essere usato anche come controller musicale, grazie ai sensori che permettono di gestire la riproduzione con tocchi o swipe. Un tocco per avviare o interrompere, due per passare al brano successivo e uno swipe per regolare il volume.

A rendere unico Stream Ring è Inner Voice, il chatbot personale che interagisce con l’utente riproducendo la sua stessa voce. Durante la configurazione, l’anello registra un campione vocale e lo utilizza per addestrare il modello che risponde in modo realistico e naturale. L’idea è quella di avere un assistente che non solo comprende, ma “parla come te”, creando una sensazione di continuità tra pensiero, voce e azione.

Dal punto di vista della privacy, Sandbar promette un approccio abbastanza severo. I dati vocali sono cifrati e il microfono resta inattivo finché non viene premuto il pulsante. Il servizio è proposto in due piani: una versione gratuita che consente l’uso illimitato di note e chat, e una versione Pro (circa 10€ al mese) che sblocca tutte le funzioni avanzate. Chi effettua il preordine riceverà tre mesi di Pro inclusi.

Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !