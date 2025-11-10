Tra nostalgia e intelligenza artificiale: il nuovo Natale di Coca-Cola

Quest’anno Coca-Cola torna con il suo classico spirito natalizio, ma con un tocco decisamente futuristico. Dopo le polemiche del 2024 — quando la scelta di affidare la magia delle feste all’intelligenza artificiale aveva lasciato il pubblico perplesso — il brand non solo non fa marcia indietro, ma rilancia. Il nuovo spot “Holidays Are Coming” è infatti frutto, ancora una volta, dei software generativi. Solo che, invece di volti umani dalle espressioni strane e movimenti robotici, questa volta i protagonisti sono animali: orsi polari, panda, conigli e perfino un bradipo ballerino.

Coca-Cola torna con “Holidays Are Coming”, ma stavolta lo dirige l’AI

Il risultato? Un mondo innevato che ondeggia tra sogno e surrealtà. Gli animali si muovono in modo goffo, a metà tra cartone animato e simulazione realistica, e il risultato lascia gli spettatori divisi: c’è chi lo trova poetico e chi lo giudica un “esperimento riuscito a metà”. Certo, i celebri camion rossi che attraversano i paesaggi innevati sono ancora lì, e le note di “Holidays Are Coming” riportano subito all’atmosfera calda e nostalgica dei vecchi spot, ma qualcosa sembra essersi perso per strada. È come se la perfezione scintillante del Natale Coca-Cola si fosse trasformata in un sogno digitale un po’ sgranato.

Sui social le opinioni si accendono: alcuni utenti apprezzano il coraggio del marchio di continuare a innovare, altri criticano l’effetto “videogioco di vent’anni fa”. Eppure, rispetto all’anno scorso, qualche passo avanti c’è: le ruote dei camion, finalmente, si muovono davvero. Non più slitte statiche sulla neve, ma un accenno di realismo che fa sorridere.

Secondo il Wall Street Journal, la produzione è firmata dagli stessi studi di intelligenza artificiale che avevano curato la precedente campagna — Silverside e Secret Level — con oltre cento persone coinvolte e migliaia di clip generate e rifinite manualmente. Il direttore marketing globale, Manolo Arroyo, ha spiegato che la nuova strategia consente di realizzare uno spot in un solo mese, anziché in un anno.

Un risparmio di tempo enorme, certo, ma anche un messaggio chiaro: Coca-Cola vuole continuare a esplorare il confine tra emozione e tecnologia. E che piaccia o meno, questo Natale lo farà ancora una volta con una spruzzata di intelligenza artificiale.