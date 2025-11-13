Samsung Galaxy S26+: i render confermano il ritorno del modello intermedio

Dopo settimane di ipotesi contrastanti, è ormai certo: Samsung Galaxy S26+ si farà. Il modello intermedio della nuova serie flagship tornerà ufficialmente, smentendo le voci che lo davano per sostituito dal Galaxy S25 Edge. Secondo le immagini pubblicate da AndroidHeadlines, basate sui file CAD trapelati, il dispositivo presenterà un design coerente con quello del Galaxy S26 e del Galaxy S26 Ultra, ma con alcune differenze mirate a migliorarne l’ergonomia e l’estetica.

Il nuovo S26+ avrà una scocca dai bordi piatti, leggermente curvata all’esterno per una presa più comoda. Sul retro, i sensori fotografici non saranno più isolati come nelle precedenti generazioni, ma racchiusi in un modulo verticale “a semaforo”, soluzione che richiama lo stile già visto sul Galaxy Z Fold 7. I pulsanti di accensione e volume resteranno tutti sul lato destro, mentre il profilo generale rimarrà pressoché invariato rispetto al modello precedente.

Le dimensioni indicate — 158,4 x 75,4 x 7,35 mm — sono quasi identiche a quelle del Galaxy S25+, segno che Samsung ha scelto la continuità per questa variante. Il display sarà da 6,7 pollici LTPO AMOLED 2X, con risoluzione QHD+ (3.120 x 1.440) e refresh rate adattivo fino a 120 Hz, protetto da vetro Gorilla Glass Victus 2.

Hardware aggiornato e ricarica Qi2 integrata

Sul fronte tecnico, Galaxy S26+ sarà spinto dal nuovo chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 o, a seconda del mercato, dall’Exynos 2600, proseguendo la strategia dual-chip tipica di Samsung. La batteria dovrebbe restare da 4.900 mAh, con ricarica cablata a 45W e wireless fino a 15W, ma con compatibilità nativa Qi2, grazie alla presenza di magneti interni per una connessione più stabile con i caricabatterie compatibili.

Il comparto fotografico dovrebbe confermare l’attuale configurazione: 50 MP per la fotocamera principale, 12 MP per l’ultra-grandangolare e un teleobiettivo da 10 o 12 MP. Il tutto sarà gestito da Android 16 con One UI 8.5 e certificazione IP68 per resistenza a polvere e acqua.

Samsung sembra quindi aver scelto un approccio di raffinamento e consolidamento, con un design aggiornato, nuove tecnologie di ricarica e una scheda tecnica bilanciata. Il risultato sarà un Galaxy S26+ che mantiene l’equilibrio tra eleganza, performance e affidabilità, confermandosi come punto di riferimento per chi cerca un top di gamma completo ma meno estremo dell’Ultra.