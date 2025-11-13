Windows 11 Insider, arriva una build “vuota” che non richiede nemmeno il riavvio

Negli ultimi giorni Microsoft ha distribuito agli utenti del programma Insider una nuova build di Windows 11decisamente insolita. Si tratta della versione 26220.7052, rilasciata per i canali Dev e Beta, che si distingue per un dettaglio curioso: si installa in pochi secondi e non necessita di alcun riavvio del computer. Tuttavia, chi si aspettava nuove funzioni o miglioramenti rimarrà deluso, perché questa build non introduce alcuna novità visibile.

Niente nuove impostazioni, nessun miglioramento grafico o di stabilità: l’aggiornamento serve esclusivamente a testare il sistema di distribuzione degli update. In pratica, è una sorta di “verifica interna” che Microsoft ha scelto di effettuare per controllare il corretto funzionamento dell’infrastruttura con cui vengono inviati gli aggiornamenti agli Insider. L’azienda non ha pubblicato un post ufficiale sul proprio blog, ma si è limitata a un breve messaggio su X, dove ha confermato che la build è destinata solo a scopi tecnici. È così infatti che sono stati fugati i vari dubbi che gli utenti avevano prodotto durante gli ultimi giorni.

Un momento utile per cambiare canale Insider tra gli utenti Windows

Sebbene l’aggiornamento non porti alcuna modifica tangibile, può rappresentare un’occasione interessante per gli utenti che partecipano ai test di Windows 11. Attualmente, i canali Dev e Beta risultano quasi allineati, ricevendo build identiche o molto simili. Per questo motivo, chi desidera passare da un canale all’altro può farlo senza dover reinstallare il sistema operativo, un’opportunità che non capita spesso.

Nei prossimi mesi, tuttavia, la situazione cambierà con l’arrivo delle prime build della versione 26H2, che aprirà un nuovo ciclo di test per il sistema operativo. In quel momento, il canale Dev tornerà a ricevere versioni sperimentali e meno stabili, mentre il Beta rimarrà la scelta più equilibrata per chi vuole testare Windows 11 senza rischiare troppi bug. Ciò mi dimostra quanto il mondo Windows sia in continua evoluzione.