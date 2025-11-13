Poste Mobile: ecco la super offerta per non terminare mai i giga

Attualmente un elemento che sicuramente non può mancare nella routine digitale di ogni consumatore e la sua promozione telefonica dal momento che quest’ultima gli permette quando è lontano dal Wi-Fi domestico di svolgere tutte le attività di cui normalmente ha bisogno, stiamo parlando sicuramente di minuti ed SMS, ma soprattutto dei gigabyte di traffico dati che consentono all’utente di navigare quando è lontano da casa.

Di conseguenza ogni consumatore sceglie l’offerta che gli garantisce un adeguato numero di giga per poter svolgere le attività di cui ha bisogno, è importante infatti scegliere l’offerta più giusta in modo da evitare di rimanere a secco verso la fine del mese di fatturazione, ovviamente gli utenti hanno bisogni diversi e ognuno di essi cerca l’offerta più adatta, proprio per gli utenti che hanno bisogno davvero di tantissimi giga per navigare oggi vi proponiamo un’offerta arrivata sul sito ufficiale di poste mobile pensata per coloro che davvero vogliono navigare senza preoccupazioni e svolgere attività che richiedono tanti giga, scopriamo insieme che cosa offre e il prezzo mensile.

Davvero tantissimi giga

L’offerta di oggi garantisce una base di minuti ed SMS completamente limitati verso tutti e punta forte sui gigabyte per navigare, stiamo parlando infatti di 300 GB in connessione 4G per poter navigare fuori di casa, se volete utilizzare la connessione 5G dovrete aggiungere un supplemento di tre euro alla vostra promozione, l’offerta a un costo di attivazione di 10 €e all’attivazione serve effettuare una ricarica di minimo 15 € dalla quale però potrete scalare il prezzo della prima mensilità che ammonta a 11,99 € fissi anche per le mensilità successive.

L’offerta può essere attivata comodamente dal sito ufficiale di poste mobile seguendo gli step indicati all’interno della pagina, in caso contrario potete recarvi anche presso un ufficio postale e richiedere l’attivazione insieme alla Sim, sicuramente si tratta di un’offerta davvero ricca per coloro che hanno bisogno di tantissimi giga per navigare.