OPPO Find X9 Pro: fotografia avanzata e zoom estremo

Il nuovo OPPO Find X9 Pro prosegue la tradizione del marchio nel portare l’imaging mobile a un livello sempre più professionale. Dopo anni di sperimentazioni, la serie Find X9 punta tutto sulla qualità dell’immagine. Il punto centrale è il nuovo teleobiettivo Hasselblad da 200MP, sviluppato con la storica azienda svedese e costruito su un sensore molto ampio, capace di catturare più luce e più dettagli rispetto ai sistemi tradizionali.

L’obiettivo con apertura f/2.1, tra le più ampie nella sua categoria, permette scatti nitidi anche in condizioni difficili, mentre il sistema di messa a fuoco ravvicinata fino a 10 cm apre la strada a tele-macro sorprendenti. A supporto di tutto il processo c’è il nuovo LUMO Image Engine, che utilizza elaborazioni multi-frame per migliorare nitidezza, dinamicità e pulizia delle immagini.

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OPPO Find X9 Pro: video fluido, audio pulito e prestazioni da vera camera mobile

Grazie alla modalità ad alta definizione da 200MP, ogni foto conserva un livello di dettaglio che consente di ricavare più ritagli senza perdere definizione, trasformando un singolo scatto in più immagini utilizzabili. Il sistema offre poi uno zoom lossless fino a 13,2x e può spingersi fino a 120x grazie agli algoritmi Super Zoom. Per chi vuole ancora più versatilità, l’azienda ha introdotto il Teleconverter Hasselblad di OPPO, una lente esterna progettata come un vero accessorio professionale che porta l’ingrandimento ottico fino a 10x e lo zoom digitale fino a 200x. Ciò consente di riprendere dettagli lontanissimi, dai volti degli artisti sul palco ai particolari di edifici o animali difficili da avvicinare, mantenendo una resa naturale e sorprendentemente realistica.

La serie OPPO Find X9 non si limita alla fotografia, perché introduce una gestione video di livello cinematografico. Tutte le fotocamere registrano in 4K 60fps con Dolby Vision, con la possibilità di passare da un obiettivo all’altro senza interruzioni. La fotocamera principale può spingersi anche ai 4K 120fps, mentre Find X9 Pro sfrutta il tele da 200MP per mantenere la massima nitidezza anche nelle riprese con zoom. Per chi lavora con la color correction, arriva anche la modalità Pro Video con registrazione LOG e supporto allo standard ACES, lo stesso usato nell’industria cinematografica per gestire i flussi di post-produzione.

A completare l’esperienza vi sono quattro microfoni e l’intelligenza artificiale Sound Focus isolano la voce dell’artista durante concerti o eventi, riducendo il rumore del pubblico e garantendo un audio chiaro e coinvolgente. Le nuove funzioni sono pensate per affrontare situazioni complesse come spettacoli dal vivo, dove luci forti, distanza e movimento rendono difficile ottenere immagini stabili. La modalità dedicata “Stage Mode” riconosce automaticamente il contesto e regola contrasto, esposizione e resa cromatica per restituire video più equilibrati e realistici.