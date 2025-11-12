Iliad domina il mercato italiano con la sua filosofia

Iliad è ufficialmente il brand più forte tra gli operatori telefonici italiani, secondo la classifica 2025 stilata da Brand Finance. L’azienda francese, attiva in Italia dal 2018, conquista il punteggio AAA-, superando colossi come TIM (AA) e WindTre (AA-). Seguono Vodafone (A+), PosteMobile (A-) e Fastweb (A-), chiudendo una top ten che riflette la trasformazione del settore delle telecomunicazioni nel nostro Paese.

Il successo di Iliad non si limita al riconoscimento simbolico. Il marchio oggi è percepito come il più affidabile e conveniente, elementi fondamentali nella scelta di un operatore. La ricerca, condotta su un campione di 1.000 consumatori italiani nell’ambito di un’indagine di 35 Paesi, evidenzia che affidabilità e rapporto qualità-prezzo sono i fattori principali che determinano le decisioni d’acquisto, insieme a copertura di rete, trasparenza e assistenza clienti.

Iliad e i suoi rivali, TIM resta il marchio più ricco

Il 2025 segna anche un anno record per l’azienda. Si parla infatti di 505.000 nuovi clienti nei primi sei mesi, di cui 287.000 nel solo secondo trimestre, e un utile netto triplicato rispetto allo stesso periodo del 2024. Numeri che confermano la forza di una strategia chiara e coerente: semplicità, prezzi trasparenti e assenza di vincoli.

Nonostante TIM mantenga il valore economico più alto tra le telco italiane, 5,9 miliardi di dollari, contro i 12 miliardi di Vodafone a livello nazionale, è Iliad a guadagnare la fiducia e la preferenza dei consumatori. Mentre Vodafone viene riconosciuta come leader nel 5G e Sky WiFi come marchio più innovativo, Iliad primeggia per affidabilità e qualità-prezzo, due aspetti che pesano di più nella percezione del pubblico.

Secondo Massimo Pizzo, analista di Brand Finance, il posizionamento di Iliad dipende da una perfetta combinazione tra solidità tecnologica, etica e convenienza economica. All’estremo opposto, Fastweb risulta meno riconoscibile, priva di un’identità distintiva nel mercato attuale. Nel confronto internazionale, il podio dei brand telco più preziosi è dominato da Deutsche Telekom (85,3 miliardi di dollari), Verizon (72,3 miliardi) e AT&T (52,5 miliardi). Ad ogni modo, la forza del marchio Iliad in Italia dimostra come un approccio trasparente e accessibile possa valere più del solo potere economico.