Amazon: offerte SHOCK per il Black Friday già disponibili, l’elenco segreto

Ci sono nuove offerte entusiasmanti il pubblico iscritto ad Amazon sicuramente apprezzerà, ecco un elenco esclusivo per tutti

scritto da Felice Galluccio 2 Minuti lettura
Corrono veloci le offerte Amazon e questa volta sembra essere tutto veramente perfetto per chi vuole acquistare tecnologia. Ecco infatti i prodotti migliori che potevate trovare

Amazon: nuove offerte presenti per gli utenti più appassionati di tecnologia

Con gli sconti che Amazon permette oggi agli utenti, si sente già aria di Black Friday. I prezzi più interessanti riguardano come sempre la tecnologia e lo si può vedere già dall’elenco qui in basso:

  • LG UltraGear 27G640A Monitor Gaming 27″ IPS QHD (2560×1440), 300Hz, 1ms (GtG), G-Sync, FreeSync Premium, VRR, HDR 400, Speaker Stereo 10W, USB-C (15W), HDMI 2.1, DP, USB, Stand regolabile, Nero, PREZZO: 349,99€, LINK;

  • SAMSUNG Soundbar HW-Q600F/ZF Serie Q, 9 Speaker, Wireless, Dolby 5.1ch, Audio a 3.1.2 Canali, DTS Virtual:X Surround Sound Expansion, Voice Enhance Mode, Adaptive Sound, Q-Simphony, Titan Black, 2025, PREZZO: 179,00€, LINK;

  • MSI MAG 274F Display Gaming 27” FHD – Lastra Rapid IPS 1920 x 1080, 200 Hz / 0,5 ms (GtG), HDR Ready, HDMI 2.0b, P 1.2a, Design senza bordi, inclinabile, nero, PREZZO: 132,98€, LINK;

  • MSI MAG PANO 100R PZ ATX PC Case – Capacità ATX, staffa di installazione GPU Verical, supporto GPU, filtri antipolvere, staffa di archiviazione oscillante, doppia camera, USB 20Gbps Type-C, PREZZO: 118,72€, LINK;

  • rattantree Sedia da Ufficio con Supporto Lombare, Sedia Ufficio Ergonomica con Braccioli Regolabili in Rete Traspirante, Altezza Regolabile e Schienale Inclinabile con Ruote Girevoli, Grigio, PREZZO: 64,98€, LINK;

  • Meross Matter Termostato WiFi Termostato Caldaia Smart Cronotermostato da Parete Intelligente, Termostato Ambiente Riscaldamento e Raffreddamento per Controllo Vocale Siri, Alexa e Google, PREZZO: 59,99€, LINK;

  • GKU Dash Cam Auto 4K+1080P, 5GHz WiFi Telecamera per Auto con Scheda SD 64G, Dashcam Auto 170° Grandangolo, Super Visione Notturna, WDR, G-Sensor, 24H Monitor di Parcheggio, Registrazione in Loop, Max 256G, PREZZO: 63,98€, LINK;

  • Beats da USB-A a USB-C Cavo in tessuto intrecciato, ricarica rapida, resistente e antigroviglio, caricatore compatibile per dispositivi Apple e Android (1,5 m) – Nero nucleare, PREZZO: 19,99€, LINK;

