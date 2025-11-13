Amazon: nuova offerta irresistibile sul Google Pixel 9a

Uno degli smartphone più affascinanti e richiesti della fascia media, stiamo parlando di Google Pixel 9a, dispositivo che oggi può essere acquistato con un risparmio importante sul listino iniziale, abbracciando la possibilità di averlo con una spesa tutt’altro che elevata su Amazon.

Il dispositivo viene proposto a un prezzo fortemente scontato, ma quali sono le sue specifiche tecniche? partiamo prima di tutto dalle dimensioni, raggiunge un peso di 185,9 grammi con 154,7 x 73,3 x 8,9 millimetri di spessore, nonché la totale e completa resistenza all’acqua (e agenti atmosferici). Il display è da 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2424 pixel, un P-OLED che presenta densità di 422 ppi e refresh rate a 120Hz, passando anche per 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass 3.

Il comparto fotografico, sebbene si tratti a tutti gli effetti di uno smartphone di fascia media, è comunque di buona qualità: nella parte posteriore si possono trovare due sensori, di cui un principale da 48 megapixel e un ultragrandangolare da 13 megapixel. Il processore non poteva che essere il Google Tensor G4, octa-core con una frequenza di clock fino a 3,1GHz, passando anche per la GPU Mali-G715 MC7, oltre chiaramente a 8GB di RAM e un quantitativo di memoria interna che varia in relazione alla variante che decidete di acquistare.

Amazon, che offerta oggi sul Google Pixel 9a

L’offertissima di oggi sul Google Pixel 9a vi lascerà davvero a bocca aperta, si parte dal solito listino di 649 euro, per scendere addirittura del 31%, in modo tale che il consumatore si ritroverà a dover investire un contributo finale di soli 449 euro per il suo acquisto definitivo. Potete ordinarlo subito al seguente link, ricordando che la spedizione viene effettuata da Amazon ed è prevista la consegna gratuita.