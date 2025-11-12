WhatsApp: ecco il gruppo che sta fregando soldi a tutti

Al giorno d’oggi tutti i nuovi utenti sicuramente utilizziamo come applicazione di messaggistica specifica WhatsApp, la nota applicazione infatti gode di una popolarità davvero senza precedenti conquistata nel corso degli anni grazie alle sue funzionalità decisamente utili e funzionali ad un’esperienza d’uso davvero perfetta, si tratta infatti dell’applicazione ma maggiormente presente sui nostri dispositivi e tutto questo è merito ovviamente del grande lavoro fatto dal team di sviluppo che si impegna tutti i giorni per rendere l’applicazione sempre più godibile.

Lo sviluppo così preciso e puntuale di WhatsApp, dunque l’ha trasformata nell’applicazione da battere egli ha permesso di godere di una popolarità davvero senza precedenti, dietro questo contesto decisamente di alto livello purtroppo però si cela anche una problematica diffusa, visto le norme numero di utenti disponibili su WhatsApp circolano davvero tantissime truffe online, i truffatori infatti hanno visto che WhatsApp può essere un ottimo mezzo per entrare in comunicazione con i loro vittime e di conseguenza hanno iniziato ad utilizzarlo per attaccarle, in un certo senso WhatsApp è diventata la loro prateria ricca di prede.

Le truffe online dunque tramite WhatsApp colpiscono davvero tantissime persone e purtroppo anche l’Italia non è esente da questo problema, le segnalazioni aumentano sempre di più e ovviamente nessuno è al sicuro, ecco perché oggi vi raccontiamo l’ultima truffa che sta colpendo gli utenti italiani in modo da darvi una mano a difendervi nel migliore dei modi.

Truffa regala soldi

La truffa di cui parliamo oggi nello specifico e esordisce tramite l’essere aggiunti all’interno di un gruppo WhatsApp senza nessun tipo di preavviso, in questo gruppo i truffatori si spaccheranno in modo fraudolento per dei collaboratori ufficiali di YouTube proponendovi di ottenere guadagni molto facili, semplicemente mettendo like ad alcuni video, dopo aver ripetuto le operazioni per un bel po’ di volte, i truffatori non solo vi pagheranno realmente, ma vi proporranno di ottenere ancora più soldi ed è proprio qui che scatta la truffa poiché vi chiederanno di inviare qualche centinaio di euro sotto la promessa di restituirvi la somma aumentata in modo importante, ovviamente non dovete credere a nessuna parola dal momento che quei soldi sparirebbero in meno che non si dica.