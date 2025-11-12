Apple iPhone 16e: prezzo INDIMENTICABILE su Amazon, lo sconto vi farà impazzire

Uno degli smartphone più discussi dal pubblico, Apple iPhone 16e non nasconde assolutamente alcuna insidia, viene apertamente considerata come la via d’accesso più rapida al mondo dell’azienda di Cupertino, senza vincoli o limitazioni, ma soprattutto con una spesa finale da sostenere nettamente inferiore rispetto ai suoi fratelli maggiori. Il valore finale dell’ordine viene nettamente diminuito in questi giorni su Amazon, con uno sconto applicato in modo completamente automatico dall’azienda.

Le sue dimensioni sono tra le più basse mai viste prima, essendo comunque di 146,7 x 71,5 x 7,8 millimetri di spessore, con un peso di 167 grammi, e la sua totale resistenza all’acqua o agli agenti atmosferici. Il processore non poteva non essere il top di gamma del periodo, esa-core con una frequenza di clock a 4,04GHz, stiamo parlando dell’ultimo Apple A18, affiancato dalla GPU 4-core con 8GB di RAM (e non più 6GB come in passato). La fruizione dei contenuti avviene direttamente sul display da 6,1 pollici di diagonale, un Super Retina XDR OLED con risoluzione di 1170 x 2532 pixel, e un refresh rate che si ferma purtroppo a soli 60Hz (come accade anche su iPhone 16), mantenendo inalterata la protezione Ceramic Shield.

Apple iPhone 16e: un prezzo indimenticabile per tutti su Amazon

Acquistare un Apple iPhone 16e è possibile spendendo comunque relativamente poco, difatti il valore finale dell’ordine per il prodotto in oggetto è di soli 599 euro, con un listino iniziale di 729 euro, approfittando di una fortissima riduzione che Amazon ha deciso di applicare giusto in questi giorni. Ordinatelo subito qui.

I colori tra cui è possibile scegliere in fase d’acquisto sono solamente due (bianco o nero), entrambi in vendita a esattamente lo stesso identico prezzo, quindi senza differenze sostanziali da sottolineare o da enfatizzare in fase di presentazione.