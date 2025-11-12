Candy MultiWash: la prima lavatrice con tre cestelli indipendenti

Candy celebra i suoi ottant’anni con una vera rivoluzione nel mondo del bucato. Nasce infatti MultiWash, la prima lavatrice dotata di tre cestelli autonomi, ciascuno capace di lavorare in modo indipendente con programmi, temperature e durate diverse. Presentata in anteprima a IFA 2025, ha subito catturato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, vincendo anche il Reviewed Award come una delle innovazioni più interessanti della fiera.

L’idea è semplice ma finora mai realizzata. Poter lavare contemporaneamente più bucati senza mischiare tessuti o colori. Il cestello principale ha una capacità di 10kg, mentre i due mini-drum laterali contengono 1kg ciascuno, ideali per capi delicati, indumenti sportivi o biancheria per bambini. Ogni compartimento può funzionare singolarmente o insieme agli altri, riducendo tempi e consumi.

Candy unisce intelligenza e design

Dal punto di vista energetico, Candy MultiWash raggiunge la classe A-35%, consumando il 35% in meno rispetto a una lavatrice standard di classe A. Un traguardo importante che conferma l’impegno del marchio verso l’efficienza e la sostenibilità ambientale. Il cuore tecnologico della Candy MultiWash è l’Intelligent Central System, un sistema basato su intelligenza artificiale che ottimizza automaticamente l’uso di acqua ed energia. Tre circuiti d’ingresso indipendenti garantiscono la totale separazione dei flussi tra i cestelli, evitando contaminazioni pur utilizzando un unico rubinetto e scarico.

Il sistema Auto-Dose gestisce due tipi di detersivo e l’ammorbidente, dosandoli in base al tipo e alla quantità di carico. Per mantenere la massima igiene, Smart Spray elimina i residui di schiuma e il trattamento Clean Shield riduce i batteri fino al 99%. In più, un ciclo a 95°C pulisce in profondità l’interno della macchina, mentre il mini-drum superiore utilizza la sterilizzazione a raggi UV per disinfettare anche a basse temperature. Dal punto di vista estetico, MultiWash presenta linee pulite e pannelli touch integrati negli oblò, mantenendo un profilo silenzioso e stabile, ideale per gli ambienti domestici moderni. La funzione Quick Wash riduce i tempi di lavaggio fino al 55%, garantendo la stessa efficienza anche con carichi minimi.

La nuova Candy MultiWash sarà disponibile da dicembre 2025 in tre versioni: una base da 107cm, una connessa tramite app hOn e una lavasciuga compatta da 85x67x60 cm. Il prezzo di partenza sarà di 999€ per la versione base.