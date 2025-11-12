Smart TV LG: offerta con sconto incredibile su Amazon, è da acquistare subito

Sconto assolutamente imperdibile su Amazon per tutti gli utenti che vogliono acquistare una smart TV LG pagandola relativamente poco, almeno rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati, mettendo sul piatto uno sconto importante sul listino originario, senza andare a intaccare le specifiche tecniche e le funzionalità cui è possibile accedere.

Il modello attualmente in promozione prevede codice 50UA75006LA, si tratta di un televisore di ultima generazione (lanciato sul mercato nel corso del 2025), con diagonale di 50 pollici, raggiunge una risoluzione massima in 4K (o ultra HD), fermo restando essere un abbastanza classico IPS LCD. Il processore, alpha7 di ottava generazione, è più che sufficiente per riuscire a godere di ottima qualità nella navigazione tra le app e similari; essendo una smart TV integra processore webOS con AI, uno degli OS più amati tra quelli attualmente presenti sul mercato, per la sua capacità di racchiudere al proprio interno una infinità di funzionalità e di caratteristiche facilmente fruibili dai consumatori.

Le tecnologia cui è possibile accedere spaziano dal VRR in 4K a 60Hz, passando per la Filmmaker Mode, il supporto all’HDR10, al Game Optimizer e altri ancora. La connessione alla rete avviene tramite WiFi di ultima generazione, utilissimo per avere un segnale sempre stabile e affidabile.

Smart TV LG: uno sconto da non credere vi attende su Amazon

L’occasione per risparmiare tantissimo sull’acquisto di una smart TV LG è finalmente arrivata, gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 276 euro per il modello di cui vi stiamo parlando, partendo comunque da un listino di 399 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

Da notare che non esistono varianti differenti dello stesso prodotto, sono tutte esattamente identiche, in caso contrario potreste cambiare modello, ma andreste comunque ad acquistare una variante degli anni precedenti.