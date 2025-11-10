Amazon, il prezzo sul Samsung Galaxy A36 è shock

Il Samsung Galaxy A36 è sicuramente uno degli smartphone che gli utenti devono pensare di acquistare nel momento in cui decidono di avvicinarsi all’ecosistema di Samsung, ma non sono disposti a investire cifre troppo elevate per un modello di fascia superiore. Il prezzo che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni è a tutti gli effetti uno dei migliori di sempre.

Nell’avvicinarsi al prodotto notiamo la presenza di un ampio display da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2340 pixel, è un Super AMOLED con densità di 385 ppi e refresh rate a 120Hz, fermo restando avere anche la protezione Gorilla Glass Victus Plus e oltre 16 milioni di colori. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, un SoC di fascia media che può raggiungere una frequenza di clock di 2,4GHz, affiancandosi alla GPU Adreno 710, con anche 12GB di RAM e tanta memoria interna (che comunque non è espandibile).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, nella parte posteriore si possono trovare 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, passando poi per un ultragrandangolare da 8 megapixel e anche un effetto bokeh da 3 megapixel. Un set comunque abbastanza vario e completo che spinge il consumatore verso scatti da 8165 x 6124 pixel e una resa complessiva di ottimo livello, per la fascia di prezzo di posizionamento.

Samsung Galaxy A36, la promozione su Amazon è imperdibile

La spesa per l’acquisto di questo Samsung Galaxy A36 è di molto inferiore rispetto agli standard del momento, il suo listino parte da 399,90 euro, mentre per poco tempo potrete farla vostra con una riduzione effettiva del 43%, arrivando a poter sostenere un investimento finale di 229,90 euro, collegandovi il prima possibile a questo link, e potendo a tutti gli effetti scegliere tra le varie colorazioni disponibili.