OnePlus annuncia la Burnout season con i 36 giorni più stressanti dell’anno

La fine dell’anno si avvicina e, con essa, anche il periodo più stressante per milioni di italiani. Una nuova ricerca condotta da OnePlus rivela che tra il 25 novembre e il 31 dicembre si concentrano i 36 giorni più faticosi dell’anno, un periodo in cui circa 17 milioni di persone si sentiranno mentalmente sopraffatte da scadenze, impegni e pressioni sociali.

A pesare di più sono le aspettative legate alle festività, gli obblighi lavorativi e familiari e la sensazione di non riuscire a “staccare mai”. Secondo lo studio, oltre il 30% degli italiani dichiara di percepire un aumento del proprio livello di stress in queste settimane, mentre più di sei su dieci si sentono travolti dagli appuntamenti di fine anno.

Il fenomeno della cosiddetta “Burnout Season” non riguarda solo l’ambito professionale, ma anche la vita quotidiana. Molti ammettono di sentirsi distratti e disorganizzati: uno su cinque dimentica oggetti come chiavi o telefono, altri perdono appuntamenti o smarriscono documenti importanti. A risentirne è anche la qualità delle relazioni personali e del tempo libero, con un italiano su cinque che confessa di sentirsi emotivamente distante dal partner o dagli amici in questo periodo.

Burnout Season, OnePlus dà alcuni consigli per affrontare il periodo più stressante dell’anno

Per affrontare la stagione con questo stress crescente, OnePlus ha collaborato con la dottoressa Claire Ashley, esperta di burnout, che propone alcune strategie per gestire la fatica mentale: delegare, organizzare in modo più intelligente e ridurre il cosiddetto “rumore cognitivo”. In questo contesto, anche la tecnologia può essere un aiuto, se usata consapevolmente.

La specialista cita come esempio le funzioni di intelligenza artificiale integrate nel nuovo OnePlus 15, in uscita domani 13 novembre, pensate per alleggerire il carico mentale attraverso strumenti che semplificano la pianificazione e la gestione degli impegni. Tra queste spiccano Plus Mind, un sistema che raccoglie e organizza contenuti in modo automatico, e Plus Key, un tasto fisico dedicato per salvare appunti o promemoria al volo.

Oltre a queste novità, OnePlus ha annunciato anche l’iniziativa “Anti-Burnout Box”, un concorso dal valore di oltre 25.000 euro che include un OnePlus 15, esperienze di viaggio e strumenti dedicati al benessere mentale.

In un momento dell’anno in cui la frenesia sembra inevitabile, il messaggio dell’azienda è: rallentare, delegare e affidarsi agli strumenti giusti può fare la differenza per arrivare al nuovo anno con la mente più leggera.