Logitech Alto Keys K98M: la tastiera meccanica dedicata alla produttività

Un prodotto che ormai da diversi anni ha goduto di un vero e proprio ritorno di fiamma sono sicuramente le tastiere meccaniche, questi prodotti ovviamente hanno lasciato spazio nel corso degli anni alle tastiere basate su membrana salvò poi godere di un vero e proprio revival ispirato forse dal romanticismo legato a prodotti vintage come queste ultime, ovviamente le aziende non hanno perso tempo e hanno prodotto modelli sicuramente aggiornati alle tecnologie più moderne ma in grado di restituire quell’esperienza d’uso tipica di quella tipologia di prodotto pensato ovviamente per la produttività ai massimi livelli.

Ecco che oggi, dunque vi portiamo la nuova tastiera meccanica lanciata da Logitech, la Alto Keys K98M: una periferica pensata in primis per la produttività, come erano le vecchie, ancora apprezzatissime IBM Model M, quest’ultima, sebbene non sia RGB è comunque retroilluminata e supporta anche la sostituzione rapida degli switch senza necessariamente la saldatura.

Alcuni dettagli in più

La tastiera in questione supporta tutti gli switch che sfruttano la medesima tecnologia di quelli montati a bordo di default, ovvero Cherry MX Marble, di conseguenza, anche gli stessi MQ prodotti dall’azienda e per di più vanta keycaps realizzati in PBT double-shot, in modo tale che le lettere e i simboli sui tasti non spariscano con l’uso.

Tra l’altro, con la tastiera è inclusa anche una guarnizione in gomma full frame che consente sostanzialmente di attutire il rumore fatto dagli switch, quest’ultimo sicuramente l’elemento distintivo di questa tipologia di prodotto ma inevitabilmente può risultare fastidioso alle orecchie di chi ci sta intorno, nonostante tutto la società garantisce un suono ricco e godibile.

Per il resto la tastiera mostra una rifinitura decisamente premium grazie alla presenza di un corpo semitrasparente e smerigliato che lascia intravedere la retroilluminazione che comunque fuoriesce anche dalle lettere sui tasti, per il resto, sono disponibili tre combinazioni colore che riguardano soprattutto i keycaps: Off-White, Lilac e Graphite E la tastiera supporta la connettività Bluetooth e anche la connettività wireless 2,4 GHz, la connessione via USB C che consente anche di ricaricare la tastiera che l’azienda garantisce possa offrire un’autonomia senza retro illuminazione pari ad un anno.