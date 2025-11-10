TIM, nuova promo in arrivo per il Black Friday

Si avvicina sempre di più il noto evento di sconti ed offerte del Black Friday. Per questa occasione, i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano stanno proponendo svariate promozioni. L’operatore telefonico TIM, in particolare, ha deciso ancora una volta di stupire con una nuova opzione aggiuntiva. Questa volta si tratta dell’opzione nota con il nome di TIM xTe 50 Giga 3Day. Vediamo qui di seguito cosa include.

TIM, per il Black Friday 2025 arriva la nuova promo aggiuntiva TIM xTe 50 Giga 3Day

Per celebrare l’arrivo dell’evento del Black Friday 2025, l’operatore telefonico italiano TIM ha reso disponibile un’altra super opzione aggiuntiva. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo nota con il nome di TIM xTe 50 Giga 3Day.

Come suggerisce anche il nome, grazie a quest’ultima gli utenti potranno ricevere un bundle di traffico dati extra pari a 50 GB. Gli utenti potranno utilizzare questo bundle per navigare in internet con una connettività massima pari al 5G Ultra di TIM. Questo bundle sarà utilizzabile per una durata di tre giorni dal momento dell’attivazione. Dopo questo periodo, l’opzione sarà disattivata in maniera automatica.

L’opzione aggiuntiva in questione era già stata proposta in passato dall’operatore e aveva un costo una tantum pari a 4,99 euro. Tuttavia, in occasione del Black Friday 2025, l’operatore sta proponendo questa opzione ad un costo scontato pari a soli 2,99 euro. Per poterla utilizzare, però, è necessario che il credito sulla propria scheda sim sia superiore a 0 euro.

Insomma, si tratta di un bel regalo da parte dell’operatore telefonico TIM per celebrare il noto evento del Black Friday 2025. Ricordiamo comunque che in questi giorni sono state rese disponibili svariate opzioni aggiuntive di rilievo. Tra queste, una delle ultime è quella nota con il nome di TIM Giga Illimitati Red. Quest’ultima, come suggerisce il nome, permette di avere un bundle aggiuntivo con giga senza limiti.