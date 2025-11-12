Jeep: richiamo di massa per rischio esplosione batteria

A quanto pare il gruppo Stellantis si trova a dover affrontare l’ennesima gatta da pelare, questa volta non parliamo di motori difettosi o di airbag Takata bensì di un problema decisamente più importante è che nei peggiori casi può portare addirittura la distruzione dell’auto, quest’ultimo sta riguardando nello specifico 320.065 auto negli Stati Uniti, 20.753 in Canada, circa 2.653 in Messico e 32.238 nel resto del mondo.

Il problema in questione riguarda la batteria che quando messa in carica a causa di un difetto può addirittura incendiarsi, i modelli coinvolti sono Jeep Wrangler model year 2020-2025 e le Jeep Grand Cherokee model year 2022-2026.

Difetto e richiamo di massa

A seguito di alcuni controlli decisamente precisi, la società si è assicurata che la problematica risiede all’interno del pacco batterie sviluppato da Samsung SDI e riguarda la parete che si occupa per l’appunto di separare le singole celle, in alcuni casi questa parete è difettosa e non separa adeguatamente le celle della batteria provocando un cortocircuito, quest’ultimo ha come effetto classico di qualsiasi cortocircuito la produzione intensa di calore che in alcuni casi può comportare anche la formazione di un vero e proprio incendio.

Fino a questo momento la società ha stimato il rischio concreto pari al 5% è secondo i calcoli per l’appunto solo questa percentuale di vetture rispetto al totale richiamato sarà affetta da questa problematica, per ragioni di sicurezza però il 5% è ritenuto già troppo e di conseguenza la società vuole controllare tutte le vetture che montano questo particolare tipo di batteria, l’azienda infatti sta provvedendo ad un richiamo di massa e sta avvisando i proprietari delle automobili di non ricaricarle prima che la manutenzione possa sincerar arsi se la vettura in questione sia affetta o meno dalla problematica, ovviamente nel caso voi siate in possesso di una vettura inclusa in quelle che abbiamo citato sopra seguite in modo puntiglioso le indicazioni che probabilmente avrete già ricevuto in modo da tutelare la vostra incolumità ed evitare anche di incendiare l’automobile.