ho. 5,95 100GB, ritorna la super promo di ho mobile

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha fatto tornare da poco una delle sue super offerte a basso costo. Ci stiamo riferendo alla super offerta nota con il nome di ho. 5,95 100 GB. L’offerta ritorna dunque a disposizione degli utenti e lo rimarrà fino alla giornata del prosimo 1 dicembre 2025. Gli utenti avranno quindi la possibilità di passare all’operatore attivando un’offerta davvero eccezionale e soprattutto a basso costo.

ho Mobile, ritorna la super offerta a basso costo ho. 5,95 100 GB

In questi ultimi giorni la super offerta dell’operatore virtuale ho Mobile è tornata nuovamente disponibile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super offerta denominata ho. 5,95 100 Giga. Questa super offerta, come già detto, sarà disponibile fino al prosimo 1 dicembre 2025. L’offerta è una delle più sorprendenti dell’operatore virtuale.

Ogni mese, infatti, gli utenti avranno a disposizione fino a 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. Nell’offerta sono inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo da sostenere sarà pari a 5,95 euro al mese.