PostePay: addio all’app storica dagli store

Dal 2012 l’app PostePay aveva accompagnato milioni di utenti nella gestione del denaro e delle ricariche quotidiane. Un compagno digitale divenuto familiare, affidabile, parte delle abitudini di chi cercava praticità e sicurezza. Tutto cambia a partire dal mese di ottobre, quando iniziano ad apparire notifiche che invitano al trasferimento verso la nuova piattaforma. Il 20 ottobre arriva il blocco definitivo: all’apertura, un messaggio invita a scaricare l’app Poste Italiane. Poi, dal 6 novembre, la rimozione totale dagli store Android e iOS. Fine di una storia lunga più di un decennio. Chi prova ad aprirla oggi trova solo una schermata vuota. È la chiusura simbolica di un ciclo tecnologico che aveva fatto scuola nel mondo dei pagamenti digitali italiani.

L’era dell’app unica di Poste Italiane: bye bye PostePay

La società ha scelto la strada dell’unificazione, proprio come accaduto a giugno con l’app BancoPosta. L’obiettivo dichiarato è offrire un’unica piattaforma per tutti i servizi. Nell’app Poste Italiane convivono ora carte, conti, SIM e fibra. Tutto in un solo tocco. L’ultimo aggiornamento, pubblicato il 10 novembre, lo conferma nelle note ufficiali: la nuova app sostituisce definitivamente PostePay. Da oggi, per controllare saldo, credito telefonico o bollette, basta un solo accesso. Le stesse credenziali di sempre aprono un universo digitale rinnovato.

Molti si chiedono se anche l’app PosteID verrà inglobata. Al momento resta autonoma, indispensabile per l’autenticazione SPID. Le voci su una futura integrazione restano, però, più che mai insistenti. Chi conserva ancora l’app PostePay la vede muta, immobile. Non riceve più aggiornamenti, non si reinstalla. È un’icona vuota di un tempo ormai chiuso. Sulle pagine dello sviluppatore non c’è più traccia di lei. Ora tutto passa da Poste Italiane, che promette semplicità e velocità. Le linee PosteMobile e la fibra PosteCasa Ultraveloce si gestiscono dallo stesso spazio, insieme ai pagamenti e alle carte prepagate. Un cambiamento necessario o un passo forzato? Molti utenti si interrogano, divisi tra nostalgia e curiosità. Una cosa è certa: PostePay non tornerà.