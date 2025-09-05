Ad
Aurzen a IFA 2025: tre proiettori smart per rivoluzionare il cinema portatile e domestico

A IFA 2025 debutta la nuova gamma Aurzen: dal rivoluzionario ZIP pieghevole al BOOM Air con Google TV fino all’accessibile EAZZE D1

scritto da Ilenia Violante
IFA

La scena tecnologica europea si accende con le novità di Aurzen. Un marchio in rapida ascesa che sta ridefinendo il concetto di proiezione domestica e portatile. All’IFA 2025 l’azienda ha presentato tre modelli capaci di soddisfare esigenze e budget diversi, senza rinunciare a design innovativo e funzioni intelligenti.

Aurzen ZIP a IFA 2025: il mini proiettore pieghevole che sta in tasca

Aurzen

Con il nuovo Aurzen ZIP Tri-Fold, definito il primo mini proiettore pieghevole al mondo, l’intrattenimento diventa davvero tascabile. Grande quanto un portafoglio (84×78×26 mm per 280 g), ZIP si apre con un design a Z trasformandosi in un vero cinema portatile.

Tra le sue caratteristiche tale dispositivo offre una risoluzione HD a 720p, tecnologia DLP, autofocus ToF a zero ritardo, batteria da 5000mAh ricaricabile via USB-C e altoparlanti stereo integrati. L’uso è pensato per la massima semplicità. Infatti non è necessaria alcuna connessione Wi-Fi , basta un tocco per duplicare lo schermo dello smartphone. Disponibile in più colorazioni (Cyber Edition, Titanium Gold, Dark Gray) e in preordine anche per l’Europa, rappresenta il connubio perfetto tra portabilità e innovazione, con un prezzo di lancio di €469,99.

BOOM Air: Google TV e Dolby Audio in formato compatto

Aurzen

Pensato per chi vuole uno schermo gigante in casa o in viaggio, il nuovo Aurzen BOOM Air, disponibile anche in versione mini, porta la potenza di Google TV in un design compatto da 1,23kg. Supporta oltre 10.000 app ufficiali, inclusi Netflix, Disney+ e Prime Video, senza bisogno di dongle o stick esterni.

Il proiettore vanta una risoluzione Full HD 1080p, supporto HDR10 e ingressi fino al 4K, con una luminosità di 300 ANSI lumen ideale per ambienti a luce controllata. L’audio Dolby con speaker da 10W e design a 360° completa l’esperienza immersiva. Alimentato tramite USB-C (compatibile con power bank da 65 W), BOOM Air diventa il compagno perfetto per serate all’aperto, viaggi o maratone Netflix. Prezzo di lancio ? €199,99.

EAZZE D1: smart, accessibile e sorprendente

Aurzen

Per chi invece cerca un proiettore smart dal prezzo contenuto, Aurzen propone l’EAZZE D1 e D1G. Dotato di sistema operativo Smart TV con app certificate ufficialmente (Netflix, Prime Video, YouTube), questo modello offre una risoluzione nativa Full HD 1080p, supporto HDR10 e compatibilità con segnali 4K.

La luminosità di 200 ANSI lumen è pensata per ambienti poco illuminati, mentre la messa a fuoco automatica, la correzione trapezoidale a 4 punti e lo zoom dal 50% al 100% semplificano ogni configurazione. Sul fronte audio, doppio speaker da 8W con tecnologia Dolby Audio regalano un suono stereo 3D. A soli €119,99, l’EAZZE D1 si presenta come il proiettore perfetto per famiglie, studenti e chi vuole sperimentare il grande schermo senza grandi investimenti.

Insomma, con ZIP, BOOM Air ed EAZZE D1, Aurzen conferma a IFA 2025 la propria vocazione all’innovazione, sintetizzata nello slogan “Focus on the Good Stuff”.

Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !