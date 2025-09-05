Aurzen a IFA 2025: tre proiettori smart per rivoluzionare il cinema portatile e domestico

La scena tecnologica europea si accende con le novità di Aurzen. Un marchio in rapida ascesa che sta ridefinendo il concetto di proiezione domestica e portatile. All’IFA 2025 l’azienda ha presentato tre modelli capaci di soddisfare esigenze e budget diversi, senza rinunciare a design innovativo e funzioni intelligenti.

Aurzen ZIP a IFA 2025: il mini proiettore pieghevole che sta in tasca

Con il nuovo Aurzen ZIP Tri-Fold, definito il primo mini proiettore pieghevole al mondo, l’intrattenimento diventa davvero tascabile. Grande quanto un portafoglio (84×78×26 mm per 280 g), ZIP si apre con un design a Z trasformandosi in un vero cinema portatile.

Tra le sue caratteristiche tale dispositivo offre una risoluzione HD a 720p, tecnologia DLP, autofocus ToF a zero ritardo, batteria da 5000mAh ricaricabile via USB-C e altoparlanti stereo integrati. L’uso è pensato per la massima semplicità. Infatti non è necessaria alcuna connessione Wi-Fi , basta un tocco per duplicare lo schermo dello smartphone. Disponibile in più colorazioni (Cyber Edition, Titanium Gold, Dark Gray) e in preordine anche per l’Europa, rappresenta il connubio perfetto tra portabilità e innovazione, con un prezzo di lancio di €469,99.

BOOM Air: Google TV e Dolby Audio in formato compatto

Pensato per chi vuole uno schermo gigante in casa o in viaggio, il nuovo Aurzen BOOM Air, disponibile anche in versione mini, porta la potenza di Google TV in un design compatto da 1,23kg. Supporta oltre 10.000 app ufficiali, inclusi Netflix, Disney+ e Prime Video, senza bisogno di dongle o stick esterni.

Il proiettore vanta una risoluzione Full HD 1080p, supporto HDR10 e ingressi fino al 4K, con una luminosità di 300 ANSI lumen ideale per ambienti a luce controllata. L’audio Dolby con speaker da 10W e design a 360° completa l’esperienza immersiva. Alimentato tramite USB-C (compatibile con power bank da 65 W), BOOM Air diventa il compagno perfetto per serate all’aperto, viaggi o maratone Netflix. Prezzo di lancio ? €199,99.

EAZZE D1: smart, accessibile e sorprendente

Per chi invece cerca un proiettore smart dal prezzo contenuto, Aurzen propone l’EAZZE D1 e D1G. Dotato di sistema operativo Smart TV con app certificate ufficialmente (Netflix, Prime Video, YouTube), questo modello offre una risoluzione nativa Full HD 1080p, supporto HDR10 e compatibilità con segnali 4K.

La luminosità di 200 ANSI lumen è pensata per ambienti poco illuminati, mentre la messa a fuoco automatica, la correzione trapezoidale a 4 punti e lo zoom dal 50% al 100% semplificano ogni configurazione. Sul fronte audio, doppio speaker da 8W con tecnologia Dolby Audio regalano un suono stereo 3D. A soli €119,99, l’EAZZE D1 si presenta come il proiettore perfetto per famiglie, studenti e chi vuole sperimentare il grande schermo senza grandi investimenti.

Insomma, con ZIP, BOOM Air ed EAZZE D1, Aurzen conferma a IFA 2025 la propria vocazione all’innovazione, sintetizzata nello slogan “Focus on the Good Stuff”.