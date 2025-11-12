Android 16: LineageOS 23.0 porta l’aggiornamento su tanti nuovi dispositivi

Android 16 continua la sua espansione anche oltre i confini di Google, grazie al lavoro del team di LineageOS. Con il rilascio della versione 23.0, il firmware open source porta l’ultima versione del sistema operativo su un numero ancora più ampio di smartphone. Così facendo molti utenti avranno la possibilità di provare Android16 anche su dispositivi che non riceveranno più aggiornamenti ufficiali.

L’update arriva dopo il lancio di ottobre e amplia notevolmente la compatibilità. Tra i nuovi modelli supportati vi sono: Google-Pixel 9a, il OnePlus13 e il Samsung Galaxy A71, insieme a molti altri telefoni delle famiglie Pixel, Xiaomi e OnePlus. In particolare, la lista comprende: Pixel6, 6 Pro, 6a, 7, 7Pro, 7a, 8, 8Pro, 8a, 9, 9Pro, 9ProXL, 9Pro-Fold, oltre al Fold e al Pixel-Tablet. Per il marchio cinese Xiaomi, invece, abbiamo Redmi Note 9-Pro 5G, Mi-10T Lite e Mi 10i-5G.

Android 16 e LineageOS 23.0: libertà e aggiornamenti oltre i limiti del produttore

Il team di sviluppo di LineageOS ha sottolineato come la disponibilità delle build sarà graduale, con nuovi device aggiunti man mano che i test interni verranno completati. Gli utenti interessati potranno scaricare la versione dedicata al proprio smartphone direttamente dal portale ufficiale dei download LineageOS. In ogni caso è fortemente consigliata la lettura della documentazione specifica presente sulla wiki del progetto, per evitare errori durante la fase di installazione

Con Android 16, LineageOS 23.0 conferma il proprio ruolo chiave nella comunità open source, offrendo a migliaia di utenti la possibilità di estendere la vita dei propri dispositivi. Questo progetto rappresenta una delle poche alternative affidabili per chi desidera restare aggiornato anche dopo la fine del supporto ufficiale del produttore. Oltre all’aspetto tecnico, LineageOS si distingue per la sua filosofia di libertà e trasparenza, garantendo sempre un’esperienza d’uso completamente personalizzabile.

Insomma, l’arrivo di Android16 tramite LineageOS non solo amplia la compatibilità del sistema operativo, ma dimostra come il mondo Android resti vivo grazie al contributo della community. Per chi desidera sperimentare le ultime funzionalità del sistema operativo sui propri dispositivi datati, questa novità rappresenta una delle migliori opportunità disponibili.