Amazon contro i browser AI: ecco cosa succede

L’avanzata dei browser agentici ha trasformato il modo in cui gli utenti interagiscono con i servizi online, consentendo a software di effettuare azioni complesse. Proprio in tale contesto, Amazon ha lanciato una mossa legale nei confronti di Perplexity e del suo browser Comet. Ciò accusandolo di operare in modo non trasparente durante le transazioni sul sito di e‑commerce. Secondo Amazon, le applicazioni che agiscono per conto degli utenti devono rispettare regole chiare, soprattutto quando si tratta di acquistare prodotti da fornitori terzi. Il principio fondamentale evocato dall’azienda è la trasparenza operativa, che dovrebbe garantire che ogni azione automatizzata sia chiaramente riconoscibile e autorizzata dal fornitore coinvolto. L’obiettivo è tutelare l’esperienza utente, evitando che eventuali errori compiuti da un agente digitale siano percepiti come responsabilità della piattaforma stessa.

Amazon contro i browser AI: ecco i dettagli emersi

La disputa riguarda in particolare il funzionamento di Comet. Amazon sostiene che l’uso del browser agentico ha peggiorato l’esperienza di acquisto e il servizio clienti. L’azienda ha ripetutamente richiesto la rimozione del proprio sito dal servizio, citando problemi di interazione automatizzata che rischiano di confondere gli utenti finali. Nel testo della causa legale, Amazon ha sottolineato come sia semplice definire regole per le terze parti che operano su piattaforme altrui. Inoltre, ha citato settori diversi, come food delivery, agenzie di viaggio e compagnie aeree, per evidenziare l’universalità del principio.

Secondo Perplexity, invece, Comet agirebbe solo su esplicita iniziativa dell’utente, senza memorizzare dati sui propri server. Dunque, la reazione di Amazon è vista come un tentativo di proteggere modelli di business consolidati. La vicenda evidenzia un nodo centrale del dibattito sull’AI agentica. Ovvero come bilanciare la libertà degli utenti di delegare compiti digitali a strumenti autonomi con la necessità delle piattaforme di mantenere controllo, responsabilità e qualità del servizio. Non resta che attendere e scoprire come evolverà tale scenario.