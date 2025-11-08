L’AI non sarà mai cosciente: ecco cosa pensa Suleyman

Nel settore in rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale emerge una nuova riflessione. Quest’ultima riguarda i confini tra ciò che è umano e ciò che è artificiale. Mustafa Suleyman, alla guida del settore AI di Microsoft e cofondatore di Inflection AI, è tornato sull’argomento. In particolare, ha fatto riferimento ad un tema controverso: la possibilità che una macchina possa sviluppare una forma di coscienza. In un’intervista recente a CNBC, Suleyman ha chiarito che la prospettiva di un’AI davvero consapevole resta un miraggio. Le tecnologie più avanzate possono solo ricreare l’apparenza dell’esperienza umana. Un sistema artificiale non prova dolore, tristezza o piacere, ma elabora simboli e risposte che li imitano. Le macchine non possiedono alcun sistema che generi o riconosca il dolore. I modelli di AI restano, dunque, delle simulazioni prive di esperienze interne. Anche se possono apparire altamente sofisticate.

Secondo Suleyman l’AI cosciente è solo un miraggio

Suleyman invita perciò alla prudenza verso chi sostiene di poter individuare segnali di coscienza nei sistemi artificiali. Ritiene legittimo il dibattito scientifico, ma giudica illusoria l’idea di costruire un’intelligenza artificiale capace di percepire il mondo o se stessa come fa un essere biologico. A suo avviso, nessun modello presente o futuro potrà mai superare tale limite.

La strategia di Microsoft, sotto la sua direzione, riflette tale convinzione. L’obiettivo è sviluppare strumenti di AI che siano al servizio dell’uomo. E che non pretendano di essere senzienti. A tal proposito, tra le novità presentate figura “Real Talk”. Si tratta di una funzione di Copilot pensata per favorire un dialogo più diretto e trasparente con gli utenti. Il tutto senza finzioni emotive o ambiguità.

Nelle parole di Suleyman emerge, infine, un monito. Ovvero: l’entusiasmo tecnologico non deve oscurare la comprensione dei limiti delle macchine. Solo mantenendo uno sguardo critico sarà possibile costruire un rapporto equilibrato con l’intelligenza artificiale. Ciò riconoscendone la potenza, ma anche la sua distanza irriducibile dall’esperienza umana.