Expert è il TOP: ogni OFFERTA è super ed ogni prezzo è WOW

Quante volte vi siete trovati a discutere su quale TV scegliere, o su chi ha lo smartphone più veloce del gruppo? Con Expert la risposta arriva prima del dibattito. Basta un giro tra le promozioni e vi rendete conto che c’è di tutto: tecnologia, design e quel tocco di sorpresa che vi fa dire “forse ci serve davvero”. Expert riesce a farvi sentire protagonisti di una caccia al tesoro digitale, dove l’unico rischio è quello di uscirne più felici… e un po’ più connessi. Che siate amanti del gaming, fanatici delle serie TV o semplicemente persone che apprezzano un tocco di efficienza in casa, qui trovate un’offerta per ognuno di voi.

Le promozioni Expert che conquistano e non “costano”

Con Expert la Smart TV TCL Serie P69K 4K Ultra HD 75″ con Google TV, HDR10+ e Dolby Audio a 499 euro è il modo perfetto per dire addio ai piccoli schermi. E già che ci siete, fate un salto nel mondo mobile: il XIAOMI Redmi Note 14 Pro Ocean Blue 8GB/256GB a 219 euro e il Redmi Note 14 5G Coral Green 8GB/256GB a 179,90 euro vi faranno riscoprire la comodità di avere tutto a portata di mano.

Expert, però, pensa anche a chi lavora o studia: l’ASUS Vivobook 15 Intel® Core™ 5 120U 16GB/512GB è proposto a 499 euro, mentre il Lenovo Ideapad 5 Slim Ultra 7 16GB/1TB sfodera tutta la sua potenza a 849 euro E se amate il divertimento puro, Expert vi serve su un piatto d’argento la PlayStation 5 1TB con EA Sports FC™ 26 a 549 euro, accompagnata dalle cuffie Bigben a 19,90 euro. Per la casa, Expert completa il quadro con il ferro Philips Serie 3000 a 24,90 euro, la macchina Philips Serie 800 a 229 euro e la Remington S7750 a 29,90 euro.