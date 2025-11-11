Xiaomi presenta un nuovo hub smart home

Xiaomi consolida la propria presenza nel settore della domotica intelligente. Ciò grazie al lancio in Cina dello Smart Control Screen (Standard Edition). Un dispositivo pensato per rendere la gestione della casa connessa più intuitiva e accessibile. Il debutto punta su un equilibrio tra design minimalista e funzionalità integrate. Due elementi che da tempo definiscono l’estetica e la strategia dell’azienda. A prima vista, il nuovo smart display si distingue per la forma quadrata e le dimensioni contenute, paragonabili a quelle di un termostato. L’idea è quella di un pannello compatto da installare direttamente sulla parete, all’interno delle scatole elettriche da 86 mm. Una soluzione “plug and play” che elimina la necessità di lavori o adattamenti. Tale approccio sottolinea l’intento di Xiaomi di portare l’intelligenza artificiale al centro degli spazi domestici.

Xiaomi Smart Control Screen: ecco i dettagli del nuovo hub

Il dispositivo è costruito con materiali ritardanti di fiamma e dotato di protezioni contro sovraccarichi e surriscaldamenti. Elementi che ne aumentano la sicurezza nell’uso quotidiano. Al suo interno sono integrati tre canali a relè, che consentono di gestire direttamente altrettanti interruttori della luce tramite lo schermo touch. Un’estensione pratica della sua funzione di controllo centralizzato. È presente un sensore radar consente al display di attivarsi solo quando rileva movimento. Mentre un sensore di luminosità regola automaticamente la brillantezza dello schermo. Il dispositivo può inoltre mostrare in tempo reale il feed video di telecamere, citofoni o serrature smart. Trasformandosi di fatto in un piccolo hub di sicurezza domestica.

Basato su HyperOS, lo Smart Control Screen incorpora un motore di intelligenza artificiale in grado di coordinare i dispositivi dell’ecosistema domestico Xiaomi. Gli utenti possono interagire sia con comandi vocali sia con il tocco, anche impartendo più istruzioni contemporaneamente. La connettività include Wi-Fi dual band, Bluetooth e il protocollo IoT Mesh 2.0, garantendo compatibilità con oltre 5.500 prodotti smart home. Ogni schermata può gestirne fino a 48, e l’interfaccia è completamente personalizzabile attraverso l’app Mi Home, disponibile per Android e iOS.

Con un prezzo fissato a 399 renminbi, pari a circa 49 euro, il dispositivo sarà disponibile sulla piattaforma di crowdfunding Youpin. La proposta di Xiaomi si inserisce in una fase in cui la casa diventa sempre più intelligente.