Notebook Windows a meno di 175 euro: l’offerta AliExpress per il Single’s Day

Acquistare un notebook Windows è davvero più semplice e alla portata di tutti su AliExpress, con questo sconto che l’azienda ha deciso di attivare esattamente in concomitanza del Single’s Day, tramite il quale è possibile addirittura raggiungere l’acquisto di un prodotto di buon livello, spendendo meno di 170€.

E’ bene sapere che spendere così poco per un device di un brand conosciuto è praticamente impossibile, di conseguenza ci si ritrova spesso a mettere le mani su un prodotto commercializzato da un’azienda poco conosciuta, ma nulla toglie alla sua qualità generale. Il modello di cui vi parliamo offre un display da 15,6 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione di 1920 x 1080 pixel, cornici sufficientemente sottili e comunque dettagli e nitidezza perfettamente in linea con gli standard a cui siamo solitamente abituati.

Il processore è un Intel Atom A3950, octa-core con una buona frequenza di clock, che viene impreziosito dalla presenza di una configurazione complessivamente più che valida: 12GB di RAM DDR4 e anche 256GB di memoria interna su SSD. In fase d’acquisto l’utente può scegliere anche varianti differenti rispetto a quella descritta nell’articolo, anche se va detto che i prezzi potrebbero differire. In termini prestazionali è un device adatto per usi generici, tra cui ovviamente la fruizione di contenuti multimediali, o uso lavorativo/di studio.

AliExpress, ecco quali sono i prezzi più bassi

La spesa per l’acquisto di questo prodotto è davvero ridotta, si parte da un suo listino di 492,87 euro, per scendere in modo completamente automatico fino a soli 167,76 euro. In questo modo il consumatore può pensare di risparmiare moltissimo, approfittando della riduzione completamente automatica applicata direttamente al seguente link.

La spedizione, come sempre accade con i prodotti di AliExpress di cui vi parliamo, viene effettuata direttamente dalla Spagna, con consegna a domicilio entro pochi giorni, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.