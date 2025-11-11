Unitree: il robot mostra il lato debole di tale tecnologia

Negli ultimi giorni, un video diffuso sui social ha riacceso la discussione sui limiti della robotica umanoide. Il protagonista, il G1 dell’azienda Unitree Robotics, è diventato oggetto di ironia e curiosità. Ciò dopo che una sua dimostrazione domestica si è trasformata in un incidente tanto divertente quanto rivelatore. L’automa, impegnato in una prova ai fornelli, ha perso il controllo degli utensili e dell’equilibrio, scatenando la reazione del web. Il filmato, pubblicato su YouTube dal creator americano Cody Detwiler, conosciuto online come WhistlinDiesel, non era concepito come un semplice sketch. Si trattava di un test reale, pensato per osservare come il robot reagisse a situazioni di stress e a movimenti complessi.

Unitree: ecco cosa è accaduto con il robot umanoide

I robot come il G1, anche se dotati di avanzati sistemi di visione artificiale e riconoscimento sensoriale, faticano ancora a riprodurre con precisione la coordinazione motoria umana. Tale modello in particolare, alto 1,32 metri e pesante 35 chilogrammi, dispone di 23 gradi di libertà, di un sistema 3D LiDAR, di una telecamera RealSense e di microfoni direzionali con cancellazione del rumore. Oltre a diffusori integrati per una risposta vocale più naturale. È progettato per compiti di ricerca e applicazioni industriali leggere, non per la gestione di attività domestiche dove la micro-precisione risulta determinante.

Il caso del G1 mostra che, nonostante i progressi, la transizione tra meccanica programmata e autonomia cognitiva rimane un obiettivo ancora lontano. Altri modelli di fascia superiore, come Tesla Optimus e Figure 03, stanno invece evidenziando miglioramenti concreti nella gestione di compiti pratici. Segno che la competizione tecnologica nel settore sta accelerando. Le difficoltà del G1, però, suggeriscono che la piena integrazione dei robot nella vita quotidiana non è solo una questione di hardware, ma anche di adattamento comportamentale e sicurezza interattiva. Non resta che attendere e scoprire le prossime evoluzioni per l’intero settore della robotica.