Redmi Note 15

La serie Redmi Note 15 è stata presentata ufficialmente in Cina, con tre modelli che segnano un salto importante rispetto alla generazione precedente. I nuovi Redmi Note 15, Note 15 Pro e Note 15 Pro Plus puntano su resistenza, autonomia elevata e display avanzati, con soluzioni solitamente riservate ai top di gamma.

Resistenza e autonomia come tratti distintivi

Uno degli aspetti più rilevanti dei nuovi dispositivi è la presenza di batterie da 7.000 mAh su Note 15 Pro e Pro Plus, una capacità che porta l’autonomia a livelli difficilmente raggiungibili in questa fascia di mercato. Entrambi i modelli supportano inoltre la ricarica rapida, fino a 90W sul Pro Plus e 45W sul Pro, con possibilità di ricarica inversa cablata per alimentare altri dispositivi.

Sul fronte della robustezza, la gamma introduce un sistema di protezione che comprende le certificazioni IP66, IP68, IP69 e IP69K, offrendo resistenza a polvere, immersioni, getti ad alta pressione e alte temperature. A supporto di questa scelta, Redmi ha adottato un pannello posteriore in fibra di vetro ultraresistente, testato con cadute ripetute da due metri su superfici dure.

Display OLED ad alta luminosità

Tutti i modelli della serie condividono un ampio display OLED da 6,8 pollici, con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 120 Hz. La luminosità di picco raggiunge i 3.200 nit, un valore che garantisce visibilità anche in condizioni di forte luce solare. Non manca la protezione Dragon Crystal Glass, progettata per ridurre i danni da graffi e urti.

La variante base, Redmi Note 15, mantiene lo stesso approccio ma con dimensioni leggermente inferiori (6,77 pollici) e una batteria più compatta da 5.800 mAh, supportata comunque da ricarica rapida a 45W.

Redmi Note 15 Pro Plus: debutto per Snapdragon 7s Gen 4

Il modello di punta della serie, Redmi Note 15 Pro Plus, rappresenta anche il debutto commerciale del nuovo Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, realizzato a 4 nm. Questo SoC introduce miglioramenti sia in termini di prestazioni che di efficienza, supportato da un sistema di dissipazione innovativo con pompa di circolazione sigillata, capace di triplicare la conduttività termica rispetto alla generazione precedente.

Il comparto fotografico vede al centro un sensore da 50 MP Light Fusion 800 con OIS, affiancato da una ultra-grandangolare da 8 MP e da un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2,5x. È presente inoltre il chip Xiaomi Pascal T1S, pensato per migliorare la qualità del segnale in aree con copertura limitata.

Redmi Note 15 Pro: MediaTek Dimensity 7400-Ultra

La versione intermedia, Redmi Note 15 Pro, adotta invece il nuovo MediaTek Dimensity 7400-Ultra, anch’esso costruito a 4 nm e dotato di GPU Mali-G615. La configurazione fotografica differisce dal modello superiore: sensore principale da 50 MP Sony LYT-600, accompagnato da una ultra-grandangolare da 8 MP e da un macro da 2 MP.

Anche in questo caso troviamo batteria da 7.000 mAh, protezione avanzata e HyperOS 2 basato su Android 15, con tagli di memoria che arrivano fino a 512 GB.

Redmi Note 15: il modello base

La versione standard della gamma, Redmi Note 15, si posiziona come opzione più accessibile ma mantiene alcune caratteristiche interessanti. Oltre al già citato display OLED FHD+ con refresh rate a 120 Hz e luminosità da 3.200 nit, lo smartphone integra il Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, supportato da fino a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è semplificato, con un sensore principale da 50 MP e un modulo di profondità da 2 MP. La batteria da 5.800 mAh resta comunque sopra la media della categoria, con ricarica rapida da 45W.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Redmi Note 15 sono già disponibili in Cina in diverse configurazioni di memoria. I prezzi partono da circa 120 euro al cambio per il modello base e arrivano fino a circa 300 euro per il Note 15 Pro Plus Satellite Edition, con supporto alla messaggistica satellitare tramite rete Beidou. Tra le colorazioni proposte figurano Midnight Black, Sky Blue, Cedar White e Smoky Purple per i modelli Pro, mentre il Note 15 standard arriva in Midnight Black, Sky Blue e Star White.