SanDisk: arriva la nuova SSD Extreme con licenza PS5

SanDisk ha lanciato l’unità Extreme Portable SSD. Quest’ultima è stata progettata per PS5 e PC. Si tratta di una soluzione che intende soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati di videogame. Tale unità di archiviazione offre ampie capacità di memoria. E non solo. Si distingue anche per le sue prestazioni elevate. In grado di supportare i giochi più pesanti e le grafica di ultima generazione senza rallentamenti.

SanDisk: dettagli sulla nuova SSD

Con i giochi occupano sempre più spazio, la necessità di dispositivi di archiviazione rapidi e sicuri è diventata una priorità. La scelta di SanDisk di offrire una versione dell’Extreme Portable SSD con licenza ufficiale per PS5 risponde proprio a tale esigenza. L’unità è perfettamente compatibile con suddetta console. Offrendo così una performance che si integra senza problemi nel sistema PS5. Consentendo trasferimenti di dati rapidissimi. Insieme ad un’esperienza di gioco senza interruzioni.

Le caratteristiche principali dell’Extreme Portable SSD includono velocità di trasferimento rilevanti. Quest’ultime arrivano fino a 1050 MB/s in lettura. E 1000 MB/s in scrittura. Tali valori si traducono in tempi di caricamento minimi per giochi, applicazioni e aggiornamenti. Inoltre, la protezione avanzata contro polvere, urti e schizzi assicura che il dispositivo sia resistente e pronto per essere portato ovunque. L’unità è disponibile in due diverse capacità: 1 TB, al prezzo di 135,99 euro. E 2 TB, disponibile a 207,99 euro. Prezzi che la rendono una soluzione interessante per chi cerca maggiore spazio senza rinunciare a prestazioni elevate.

Al momento l’unità non è ancora disponibile su Amazon. È però probabile che lo sarà a breve. Permettendo così agli utenti di approfittare della comodità dell’acquisto online. In alternativa, è già disponibile l’Extreme “semplice“.

La nuova SSD di SanDisk rappresenta una scelta eccellente per i giocatori che cercano un modo semplice ed efficace per espandere lo spazio di archiviazione. Ciò con l’affidabilità di un marchio leader nel settore della memoria.