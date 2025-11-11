Passa a WindTre e attiva l’offerta GO 200 XXL

Di offerte telefoniche economiche ne è pieno il mercato ormai, ma non sempre risulta semplice trovare opzioni in grado di garantire una buona qualità. Ed è proprio la capacità di offrire una connettività senza rivali che rende WindTre uno degli operatori più scelti dagli italiani, i quali hanno la possibilità di ricevere tariffe vantaggiose, smartphone gratis e tantissimi premi.

Il gestore arancione è noto soprattutto per le sue offerte operator attack, che invogliano gli utenti a trasferire il loro numero da un altro operatore in cambio di tantissimi Giga a un prezzo stracciato. Un chiaro esempio è dato dalla WindTre GO XXL, disponibile a soli 10,99 euro al mese per tutti i nuovi clienti TIM, Kena, DIGI Mobil, Enegan, Italia Power, Intermatica, Vodafone, ho Mobile, Daily Telecom, Feder Mobile.

Attiva l’offerta WindTre GO XXL e ricevi tantissimi Giga

L’offerta WindTre GO XXL può essere attivata soltanto dai nuovi clienti provenienti da uno degli operatori sopra elencati. Gli utenti in questione possono attivare la tariffa online o nei negozi WindTre, senza dover sostenere alcuna spesa iniziale se non il primo rinnovo dell’offerta, pari a 10,99 euro.

Sin dal primo momento, dunque, i clienti avranno a disposizione:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

12,6 GB extra di traffico dati per la navigazione in Unione Europea

Il gestore propone la sua offerta anche in formato eSIM, così da permettere ai clienti di accelerare con i tempi di attivazione della linea e ottenere vantaggi in termini di praticità e comodità. Coloro che decidono di acquistare la SIM fisica potranno comunque ottenerla gratuitamente entro 2 giorni lavorativi così da ottenere l’attivazione del proprio numero entro 48 ore dall’attivazione. Il traffico residuo sarà automaticamente trasferito dal vecchio operatore alla nuova SIM entro pochi giorni dal momento dell’attivazione dell’offerta.