Samsung Galaxy S26 in arrivo con un design più sottile

Nonostante manchi ancora del tempo alla presentazione ufficiale, in rete sono già emerse le prime indiscrezioni sulla prossima seriebl di smartphone top di gamma di casa Samsung. Il modello che è stato il protagonista delle ultime ore è quello base, ovvero il prossimo Samsung Galaxy S26. In rete sono infatti emersi dei cad renders che hanno rivelato in parte come potrebbe essere il design.

Samsung Galaxy S26, ecco come potrebbe essere il suo design e look

In queste ultime ore sono emersi nuovi dettagli riguardanti la prossima serie di smartphone top di gamma di casa Samsung. Come già accennato in apertura, si partirà con il modello base Samsung Galaxy S26. Uno dei primi dettagli emersi riguarda lo spessore. Se il precedente modello aveva uno spessore complessivo pari a 7.2 mm, sembra che il nuovo modello sarà ancora più sottile.

Si parla infatti di uno spessore complessivo pari a 6.9 mm. È un chiaro segno dell’intenzione dell’azienda di continuare a puntare su dispositivi sempre più sottili. Anche il display subirà un ridimensionamento. I rumors parlano infatti di una diagonale più compatta rispetto al passato, pari a 6.3 pollici. Nonostante questo, sembra che il pannello potrà vantare la presenza di una risoluzione migliore, pari a quella presente solitamente sul modello ultra.

Per quanto riguarda il look, i rumors parlano di un design piuttosto minimal, con i bordi piatti su tutti i lati. Anche sul retro il design dovrebbe essere minimal. Dovremmo trovare tre sensori fotografici posti verticalmente sul lato sinistro della backcover, un look che ricorda vagamente quello presente sugli ultimi smartphone dell’azienda, ovvero Samsung Galaxy S25 Edge e Samsung Galaxy Z Fold 7.

Secondo quanto è emerso in rete, sembra che il colosso sudcoreano Samsung abbia intenzione di abbandonare per il momento la serie Samsung Galaxy Edge per concentrarsi su tre modelli principali, ovvero quello base, quello pro e quello ultra.

Ovviamente è necessario prendere queste informazioni con le dovute cautele, dato che non c’è ancora niente di certo.