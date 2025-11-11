OralB celebra il Natale con iO10 Gold Special Edition: eleganza e tecnologia

Per questo Natale, OralB presenta una proposta che unisce stile e tecnologia. Si tratta del iO10 Gold Special Edition, l’edizione limitata nella raffinata finitura Lunar Gold. Più di un semplice spazzolino elettrico, questo modello rappresenta un simbolo di benessere quotidiano, pensato per chi desidera prendersi cura di sé con eleganza e precisione.

Con il suo design dorato e i dettagli curati, OralB iO10 Gold Special Edition trasforma il gesto quotidiano della pulizia dei denti in un momento di lusso personale. La tecnologia Smart Adapt, cuore di questa edizione, analizza in tempo reale lo stile di spazzolamento e regola automaticamente la velocità e l’intensità, garantendo una pulizia profonda ma delicata sulle gengive.

OralB iO10 Gold Special Edition: innovazione, design e benessere

Il display interattivo e la connettività Bluetooth permettono di monitorare la routine di igiene orale tramite smartphone, ricevendo anche i promemoria automatici per la sostituzione della testina. Il risultato è un’esperienza personalizzata e consapevole, che unisce efficienza e comfort.

Il nuovo OralB iO10 Gold Special Edition Lunar Gold è accompagnato dalla base di ricarica intelligente iO Sense, che consente di controllare lo stato della batteria, i tempi di pulizia e la ricarica direttamente dal dispositivo. Grazie al sistema di feedback in tempo reale, ogni sessione diventa più precisa, assicurando il tempo corretto di spazzolatura per ogni zona della bocca, per garantire una pulizia perfetta.

Pensato come regalo di Natale esclusivo, iO10 Gold Special Edition non è solo uno strumento di igiene orale, ma un invito a trasformare la cura per se stessi in un rituale quotidiano di benessere e stile. L’attenzione al design, unita all’innovazione tecnologica che da sempre contraddistingue OralB, rende questa edizione un oggetto da esibire con orgoglio, oltre che da utilizzare con piacere. Per un sorriso da spot della tv lo spazzolino intelligente diventa un prodotto davvero insostituibile.