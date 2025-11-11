Motorola edge 60 neo arriva in Italia: compattezza, IA e fotocamere di nuova generazione

Motorola annuncia il debutto ufficiale in Italia del nuovo motorola edge 60 neo, uno smartphone che rappresenta un perfetto equilibrio tra design, funzionalità avanzate e integrazione dell’intelligenza artificiale. Pensato per offrire prestazioni elevate e libertà d’uso, il dispositivo si posiziona come una scelta ideale per chi desidera un telefono elegante ma potente, capace di accompagnare ogni momento della giornata.

Il nuovo motorola edge 60 neo è lo smartphone più compatto e leggero della sua categoria, progettato per garantire massima maneggevolezza e resistenza. L’attenzione ai dettagli si riflette nella costruzione robusta con certificazione IP68/69, protezione Corning Gorilla Glass 7i e standard MIL-STD-810H, che assicurano resistenza a urti, acqua e polvere. Il display da 6,36”, con luminosità fino a 3000 nit, offre una visibilità straordinaria anche sotto la luce diretta del sole, mantenendo bordi sottilissimi per un’esperienza visiva immersiva.

Disponibile nelle eleganti tonalità PANTONE Frostbite, PANTONE Poinciana e PANTONE Grisaille, il nuovo modello firmato Motorola permette di esprimere la propria personalità con un tocco di stile.

Motorola edge 60 neo: AI evoluta, fotocamere Sony e autonomia record

Sul fronte della fotografia, motorola edge 60 neo integra un sensore principale Sony LYTIATM, progettato per offrire immagini nitide e dettagliate in ogni condizione. Grazie alla tecnologia moto ai, il nuovo Photo Enhancement Engine regola automaticamente colore, esposizione e luminosità, mentre la funzione Signature Style consente di creare scatti con un tocco personale. La Stabilizzazione Adattiva migliora poila fluidità dei video, anche durante i movimenti più rapidi.

Le funzionalità AI non si limitano alla fotocamera. Con Next Move, il dispositivo anticipa le azioni dell’utente e suggerisce operazioni contestuali; con Perplexity, Microsoft Copilot, Playlist Studio e Image Studio, trasforma semplici idee in immagini e contenuti personalizzati. Il supporto alla nuova funzione Cerchia per cercare con Google e l’accesso diretto a Gemini rendono motorola edge 60 neo un potente alleato di produttività e creatività.

La batteria da 5000 mAh garantisce fino a 44 ore di autonomia, mentre la ricarica TurboPower da 68W assicura energia per un’intera giornata in appena 7 minuti. È disponibile anche la ricarica wireless da 15W, per la massima comodità. Il nuovo motorola edge 60 neo è già disponibile in Italia al prezzo di 399€, con un’offerta speciale di lancio che include anche le moto buds senza costi extra.