BYD Racco: la prima kei car elettrica debutta in Giappone

La BYD Racco segna l’ingresso ufficiale del marchio cinese nel competitivo mercato giapponese delle kei car. Le piccole auto urbane simbolo di praticità ed efficienza. È stata presentata al Japan Mobility Show 2025. E la Racco è un modello elettrico lungo appena 3,4 metri, pensato per destreggiarsi nel traffico delle grandi città nipponiche. Nonostante le dimensioni ridotte, BYD promette comfort e tecnologia ai livelli di vetture di categoria superiore. La commercializzazione inizierà nell’estate del 2026. Ma già oggi le prime immagini rivelano un abitacolo curato e funzionale. Progettato per offrire il massimo sfruttamento dello spazio interno.

All’interno, la Racco adotta una configurazione a guida a destra. Con uno stile essenziale e moderno. Il quadro strumenti digitale e lo schermo centrale per l’infotainment dominano la plancia. Mentre le bocchette d’aerazione integrate si fondono nel design arrotondato del cruscotto. I sedili sfoggiano un rivestimento bicolore. E sulla parte anteriore della plancia compare una pratica tasca portaoggetti. Le porte posteriori scorrevoli semplificano l’accesso ai sedili dietro. Qui lo spazio risulta sorprendentemente ampio. Le misure complessive confermano l’attenzione di BYD all’ergonomia e alla vivibilità. E questo sono 3.395 mm di lunghezza, 1.475 mm di larghezza e 1.800 mm di altezza.

Batteria LFP e autonomia fino a 180 km. BYD Racco è la nuova frontiera urbana

Sotto il cofano, la Racco ospita una batteria LFP da 20 kWh. Che è stata scelta per la sua durata e sicurezza. L’autonomia dichiarata è di 180 chilometri nel ciclo WLTC. Quindi più che sufficiente per l’uso quotidiano in città. Il sistema di ricarica supporta la corrente continua fino a 100 kW. Garantendo tempi di rifornimento ridotti. Sebbene il prezzo non sia ancora ufficiale, le prime stime parlano di circa 2,6 milioni di yen. Pari a poco meno di 15.000 euro. Rendendo la Racco una delle proposte elettriche più accessibili del suo segmento.

Con questo modello, BYD punta a conquistare i consumatori giapponesi. Grazie a una combinazione di efficienza, tecnologia e design minimalista. La Racco rappresenta un nuovo passo nella strategia di espansione internazionale del gruppo. Pronta a competere direttamente con i grandi nomi locali del settore kei car.