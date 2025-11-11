IKEA: in arrivo un contenitore per conservare le erbe fresche

Conservare gli ingredienti freschi è ormai un punto critico per la cucina domestica. A tal proposito, arriva il nuovo KLIPPKAKTUS Herb Storage Container di IKEA. Si tratta di un dispositivo per chi desidera mantenere a lungo la freschezza delle erbe aromatiche nel frigorifero. L’accessorio promette di conservarne il profumo e la consistenza fino a tre settimane. Il progetto deriva dall’idea di unire estetica, praticità e accessibilità. Il contenitore presenta un design trasparente e allungato. Quest’ultimo permette di controllare facilmente lo stato delle erbe senza dover aprire il coperchio. Una piccola apertura frontale consente di prelevarne la quantità desiderata, preservando il resto del contenuto.

Nuovo contenitore IKEA per preservare le erbe fresche all’interno del frigo

Il KLIPPKAKTUS è già disponibile in alcuni mercati internazionali, dove è proposto al prezzo di sei sterline. Ovvero pari a circa sette euro. In Italia, invece, non è ancora in vendita, ma la presenza di altri prodotti appartenenti alla stessa linea KLIPPKAKTUS (come i contenitori per frigorifero o i vassoi girevoli) lascia immaginare un prossimo arrivo anche nel catalogo nazionale. La scelta del brand sembra rispondere alla crescente richiesta di strumenti che aiutino a ottimizzare gli spazi domestici e ridurre gli sprechi alimentari. Un tema che negli ultimi anni ha guadagnato sempre più attenzione da parte degli utenti.

La proposta di IKEA, pur nella sua semplicità, si inserisce in una riflessione più ampia sul modo in cui il design può migliorare la quotidianità. Conservare correttamente le erbe aromatiche significa non solo evitare il deterioramento dei prodotti, ma anche valorizzare la cultura del cibo fresco. Il tutto evidenziando l’attenzione per la sostenibilità ambientale. In un periodo in cui le abitudini culinarie si intrecciano con la responsabilità verso il pianeta, accessori come il KLIPPKAKTUS presentato da IKEA rappresentano una risposta concreta a un’esigenza diffusa. Ovvero fare della cura degli alimenti un gesto di consapevolezza e di stile.